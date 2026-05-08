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0-0. Sao Paulo empata sin goles ante O’Higgins y se mantiene líder del Grupo C

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Santiago de Chile, 7 may (EFE).- Sao Paulo se llevó un punto de su visita al O’Higgins chileno tras un empate sin goles en Rancagua, que le permitió al cuadro brasileño conservar el liderato con una ventaja mínima en la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana.

Las posiciones en la zona se mantienen estrechas, pues los paulistas llegaron a ocho puntos, seguidos por los celestes que, con siete, están igualados con el colombiano Millonarios, que venció por 2-4 al eliminado Boston River uruguayo, último sin puntos.

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O'Higgins propuso su juego desde el inicio del partido disputado en el estadio El Teniente, pero mostró problemas para lograr claridad en sus ataques ante un Sao Paulo que apostó por la contra para llegar al arco rival.

Lo que fue un dominio mayoritario de la pelota por parte de los celestes, terminó equilibrado al final, aunque en ocasiones de peligro generó mucho más el local que hasta el último minuto tentó con la posibilidad de llevarse un triunfo agónico.

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Los rancagüinos amenazaron en el primer tiempo la portería del guardameta Carlos Coronel con los ataques de Francisco González, que tuvo dos ocasiones para abrir el marcador, un remate de zurda, al minuto 12, y otro de cabeza al 28.

La escuadra Paulista, por su parte, tuvo alguna opción con el extremo izquierdo Ferreira, pero en una propuesta ineficaz.

O’Higgins apuró el tranco desde el inicio del segundo tiempo, pero en los primeros cinco minutos pegó dos palos con remates de Martín Sarrafiore al travesaño, en el minuto 46, y poco después de Juan Leiva.

La lucha se intensificó y, sobre la fracción 59, el portero ecuatoriano Omar Carabalí salvó el arco celeste ante un disparo del delantero chileno Gonzalo Tapia, que se convirtió en el arma del Sao Paulo para pisar el área.

Los dirigidos por el argentino Lucas Bovaglio, que habían perdido en su visita a Sao Paulo, defendió su localía en este torneo en el que no perdió jugando en casa en sus dos juegos previos al derrotar a Millonarios, en el debut, y a Boston River, ambos por 2-0.

O’Higgins visitará en Montevideo al uruguayo Boston River en la quinta jornada del Grupo C, mientras que Sao Paulo recibirá en el Morumbí al colombiano Millonarios. EFE

(foto)

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