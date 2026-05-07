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El Rayo dispondrá de 11.500 entradas para la final de Leipzig

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Redacción deportes, 7 may (EFE).- El Rayo Vallecano, clasificado para la final de la Liga Conferencia frente al Crystal Palace inglés, dispondrá de 11.500 entradas para sus aficionados para el partido del 27 de mayo en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania), según informó este jueves la UEFA tras conocerse el nombre de los dos equipos finalistas.

Los precios de las localidades, divididos en cuatro categorías, son de 25, 45, 140 y 190 euros.

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El desplazamiento para la final está previsto que sea numeroso por parte de la afición del Rayo, que tiene muchas ilusiones depositadas en esta competición, como ha demostrado con los viajes a Atenas en cuartos o a Estrasburgo en semifinales, con más de mil personas viajando desde Vallecas. EFE

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