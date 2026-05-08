La Fundación Biodiversidad impulsará la educación ambiental en los centros escolares

Madrid, 8 may (EFE).- La Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha informado este viernes de la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones que buscan fomentar la educación ambiental en los centros educativos, mediante la creación del sello de Centro Ecosocial.

El sello de Centro Ecosocial distinguirá a aquellos colegios e institutos que promuevan los valores de la educación "sostenible, justa y democrática".

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"A través de este distintivo -ha señalado el Miteco en un comunicado de prensa- se persigue un proceso de transformación y se ofrece la posibilidad de intercambiar experiencias y buenas prácticas con otros centros educativos".

La iniciativa ofrecerá además orientación para alumnos y personal docente a través de un asesoramiento personalizado sin coste para los centros escolares.

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Podrán optar a este sello aquellas redes docentes que ya estén trabajando en el paradigma ecosocial o también existe la posibilidad de completar un formulario de autoevaluación ambiental que permita conocer el punto de partida de cada centro.

Este reconocimiento exigirá a los centros la elaboración de un plan de mejora ambiental con el apoyo de FUHEM -fundación enfocada en la promoción de la educación ambiental en las aulas-, además de la asistencia a un encuentro anual de centros de transformación ecosocial.

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La iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiada por los fondos Next Generation de la Unión Europea, y está avalada por FUHEM, Fundación SM, Universidad de Cantabria y Vínculo Ecosocial.

"El programa tiene el objetivo de promover medidas que integren y fomenten estilos de vida más sostenibles en la ciudadanía, coordinar las políticas que lo impulsen y fomentar la gobernanza, la cooperación y la capacitación", ha concluido el Miteco.

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Además de este sello de Centro Ecosocial, la Fundación Biodiversidad también coordina algunas de las acciones del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS), un programa que va muy en la linea de esta nueva iniciativa del ministerio. EFE