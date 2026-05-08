La Comunidad felicita al Rayo por pasar a la final de Leipzig: "Estamos muy orgullosos"

Madrid, 8 may (EFE).- El portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, trasladó este viernes su felicitación al Rayo Vallecano por clasificarse para la final de la Liga Conferencia, que disputará el 27 de mayo en Leipzig (Alemania) contra el Crystal Palace inglés: "Nos sentimos muy orgullosos, le deseamos todos los éxitos", dijo.

En declaraciones a los medios en Las Rozas (Madrid), García Martín destacó que el equipo de Íñigo Pérez representará a España entera, pues es el único equipo nacional que jugará una final continental esta temporada, y está "convencido" de que conseguirá "una gran victoria" en la final.

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"Pero lo más importante ya lo han conseguido, que es demostrar cómo con garra, con ganas y creyendo se pueden traer un trofeo tan importante" como la Liga Conferencia, añadió el portavoz.

García Martín concluyó que, "pase lo que pase, el Rayo Vallecano ya es un ganador y un digno representante de España y de la Comunidad de Madrid en Europa".

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El Rayo Vallecano firmó ayer su clasificación al eliminar al Estrasburgo francés tras imponerse por 0-1 en Estrasburgo (acumulado 0-2) y disputará así la primera final europea en la historia del club. EFE