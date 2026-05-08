El presunto autor del crimen machista de Tenerife ingresa en prisión provisional

Santa Cruz de Tenerife, 8 may (EFE).- La titular del Juzgado número dos de La Orotava (Tenerife) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto asesino de su expareja en Santa Úrsula, una mujer de 57 años que fue apuñalada el 6 de mayo, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Tras prestar declaración ante la jueza, el detenido, que además está acusado de herir de gravedad a la madre de la víctima, ha ingresado en la cárcel por un presunto delito de asesinato, con la agravante de parentesco, de género y de aprovechamiento de circunstancias de tiempo y lugar.

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También se le imputan delitos de asesinato en grado de tentativa y amenazas.

Como medida cautelar, la jueza ha dictado la prohibición de comunicación con la madre y con el hermano de la fallecida durante la tramitación del procedimiento.

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La mujer fue asesinada dos semanas después de haberse separado de su expareja, quien fue detenido poco después de huir de la escena del crimen.

Los hechos tuvieron lugar tras una fuerte discusión en casa de los suegros del detenido, donde apuñaló a la víctima y a la madre de esta, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. EFE

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