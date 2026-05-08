Mazón espera a conocer si es testigo o investigado para aportar sus llamadas y mensajes

València, 8 may (EFE).- La representación legal del expresident Carlos Mazón ha remitido un escrito al juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana donde explica que está a la espera de conocer el pronunciamiento de la Audiencia de Valencia sobre su condición de testigo o investigado para aportar voluntariamente las llamadas y mensajes que le pidió la jueza.

El pasado 28 de abril, la titular del Juzgado 3 de Catarroja acordó señalar la declaración como testigo del expresident de la Generalitat una vez que la Audiencia de Valencia resuelva sobre el recurso presentado por este para personarse en la causa de la dana.

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En relación a este auto, el letrado de Mazón, Ignacio Gally, ha presentado un escrito -al que ha tenido acceso EFE- en el que manifiesta su "expresa" conformidad con la decisión de la instructora de aguardar al pronunciamiento de la Audiencia Provincial.

En este mismo sentido, añade: "En cuanto al requerimiento para aportación de llamadas y mensajes, siguiendo idéntico criterio, estaremos a la espera del resultado del recurso de apelación interpuesto por esta representación procesal". EFE

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