Espana agencias

El guardia civil fallecido en Huelva llevaba casi 30 años destinado al Servicio Marítimo

Guardar
Google icon

Madrid, 8 may (EFE).- El guardia civil fallecido este viernes tras colisionar dos lanchas del cuerpo mientras perseguían una narcolancha llevaba casi 30 años destinado al Servicio Marítimo del instituto armado en Huelva, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El suceso ha tenido lugar a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, cuando dos patrulleras del cuerpo han chocado mientras perseguían a una narcolancha, en un accidente que, además del agente fallecido, ha dejado en estado de gravedad a otros dos guardias civiles, mientras que un tercero ha resultado herido leve.

PUBLICIDAD

El agente fallecido, agregan las mencionadas fuentes, respondía a las siglas G.P., había nacido en Teruel hace 55 años y llevaba alrededor de tres décadas destinado en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Huelva.

En un comunicado, la Guardia Civil ha lamentado el fallecimiento del agente, a la par que ha deseado "una pronta recuperación" a los otros agentes heridos.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha mostrado su consternación por el accidente de los agentes en acto de servicio, en su cuenta en la red social X, desde la que envían "toda su fuerza, apoyo y cariño" a las familias y compañeros en estos momentos. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere un segundo guardia civil en el choque de dos barcos siguiendo a narcos en Huelva

Infobae

El PP denuncia el "caos" de la gestión del Gobierno ante el hantavirus

Infobae

La primera ingresada como sospechosa de hantavirus en España es una mujer de 32 años

Infobae

ERC, Comuns y CUP piden el cese de Trapero por infiltrar mossos en reunión de profesores

Infobae

El juez envía a prisión por homicidio al padre del bebé de 23 días que murió en Lanzarote

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una sefardí a obtener la nacionalidad española tras revocar la denegación administrativa

Mueren dos agentes de la Guardia Civil al chocar unas embarcaciones del cuerpo que perseguían a una narcolancha en Huelva

Un grupo de atracadores retiene a varios rehenes en un banco alemán en Sinzig

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

ECONOMÍA

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

DEPORTES

El Bournemouth aparta al español Alex Jiménez tras revelarse unos chats con una chica que aseguraba tener 15 años: “Me gustan las chicas más jóvenes”

El Bournemouth aparta al español Alex Jiménez tras revelarse unos chats con una chica que aseguraba tener 15 años: “Me gustan las chicas más jóvenes”

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

Jódar se hace mayor en Roma: se estrena con carácter y sufre para llevarse la victoria ante Borges

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte