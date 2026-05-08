El guardia civil fallecido en Huelva llevaba casi 30 años destinado al Servicio Marítimo

Madrid, 8 may (EFE).- El guardia civil fallecido este viernes tras colisionar dos lanchas del cuerpo mientras perseguían una narcolancha llevaba casi 30 años destinado al Servicio Marítimo del instituto armado en Huelva, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El suceso ha tenido lugar a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, cuando dos patrulleras del cuerpo han chocado mientras perseguían a una narcolancha, en un accidente que, además del agente fallecido, ha dejado en estado de gravedad a otros dos guardias civiles, mientras que un tercero ha resultado herido leve.

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El agente fallecido, agregan las mencionadas fuentes, respondía a las siglas G.P., había nacido en Teruel hace 55 años y llevaba alrededor de tres décadas destinado en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Huelva.

En un comunicado, la Guardia Civil ha lamentado el fallecimiento del agente, a la par que ha deseado "una pronta recuperación" a los otros agentes heridos.

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Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha mostrado su consternación por el accidente de los agentes en acto de servicio, en su cuenta en la red social X, desde la que envían "toda su fuerza, apoyo y cariño" a las familias y compañeros en estos momentos. EFE