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Cuerpo pide una alta participación para "confirmar el cambio en Andalucía"

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Huelva, 8 may (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha hecho este viernes un llamamiento a la movilización masiva ante las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo para "confirmar el cambio en Andalucía".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un encuentro con empresarios en la localidad onubense de Aljaraque junto a la cabeza de lista del PSOE por Huelva, María Márquez, el ministro ha insistido en que su formación va a estar "peleando hasta el final como siempre en todas las elecciones".

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Cuerpo ha destacado la figura de la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, con quien coincidió recientemente en Sevilla, resaltando la "ilusión, la fuerza y la energía" que transmite.

El vicepresidente ha puesto el foco en la relevancia económica y social de los comicios autonómicos, instando a los ciudadanos a superar la tradicional brecha de participación entre estas elecciones y las generales.

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"Siempre tendemos a ir más a votar en las elecciones generales que en las autonómicas, de hecho suele haber una diferencia de 10 puntos de mayor participación", ha recordado, para pedir seguidamente que se sea consciente de lo que se juega en las elecciones de las comunidades autónomas.

En este sentido, ha señalado que "cuatro de cada diez euros de los que se gastan en el presupuesto de todas las administraciones los utilizan, los gastan, los ejecutan las comunidades autónomas".

El ministro ha enfatizado que estas partidas presupuestarias se destinan a pilares fundamentales como la sanidad, la educación o los servicios sociales: "Eso es lo que se decide: el modelo que queremos para gastar esos euros en elementos tan importantes como el colegio de nuestros hijos, los centros de salud o la atención de la dependencia de nuestros mayores", ha desgranado.

Para el vicepresidente, la clave de los próximos comicios está en "la importancia de movilizar y ser capaces de llamar a la gente y de tener una participación alta", ya que se ha mostrado convencido de que una alta afluencia será lo que "reafirme y confirme que puede haber un cambio en Andalucía". EFE

lra/bfv/aam

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