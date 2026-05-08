Espana agencias

El Gobierno responde a Ayuso y defiende que los pasajeros del crucero con hantavirus vayan a Madrid

Guardar
Google icon
Imagen HSFYJ6J4EREOHG24QBIYKK656E

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido la decisión de que los españoles del crucero 'MV Hondius' vayan al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid tras llegar este domingo al puerto de Granadillas, después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reclamara los motivos por los que se decidió este centro hospitalario.

Torres ha explicado que había "dos opciones": que los pasajeros españoles del crucero con casos de hantavirus se quedaran en Canarias, "en un lugar aislado", o que fueran al Gómez Hulla, el "mejor lugar" de todo el país para este tipo de enfermedad, porque "tiene la mitad de las camas de toda España para aislamiento".

PUBLICIDAD

"No actuamos por capricho. Lo que tenemos que tener en cuenta, y también los responsables públicos, es que en ocasiones ocurre en un lado o en otro", ha indicado en declaraciones a la 'Cadena Ser Canarias', en las que también ha apelado a "aunar esfuerzos" desde las distintas instituciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, censuró este jueves la "absoluta confusión, descontrol y versiones diferentes" del Gobierno de la nación sobre los 14 pasajeros españoles con hantavirus que se encuentran a bordo del crucero 'MV Hondius' y que serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid, dependiente del Ministerio de Defensa.

PUBLICIDAD

La líder del Ejecutivo madrileño afirmó que tienen "confianza" en la sanidad madrileña y en el Gómez Ulla pero no está de acuerdo con no saber "por qué es Madrid o bajo qué criterio" se decidió ese destino, ya que no saben "ni en qué situaciones se encuentran ni si van a ser cuarentenas obligatorias". "A mí lo que no me parece de recibo es el descontrol que hay dentro del Gobierno", criticó, al asegurar que "no hay nadie al volante nunca".

Google icon

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España envía más de 7 millones en ayuda humanitaria a Líbano, Palestina, Mali y Níger

Infobae

Podemos pide a Albares "hablar menos" y liberar a los activistas de la flotilla

Infobae

Shakira suma un concierto el 12 de octubre y llega a doce actuaciones previstas en Madrid

Infobae

Un sello distinguirá a las entidades con una gestión transparente y sostenible del agua

Infobae

Marion Fayolle despliega en su nuevo cómic un catálogo de relaciones de pareja

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El Ejército de Tierra refuerza sus capacidades de reconocimiento con 100 nuevos vehículos VERT de última generación

Camps abre el cajón que incomoda a Génova: insiste en su batalla contra Pérez Llorca por la presidencia del partido y del Consell con 300 avales en 48 horas

Los paspartús de Felipe VI y Letizia: la Casa del Rey se gasta entre 45 y 92 euros por cada orla de sus fotografías que entregan como regalo

Un Ayuntamiento de PSOE y Podemos rebaja a FCC y Acciona una multa de 9,3 a 2,2 millones despues de que sus operarios se saltaran 726 jornadas de trabajo en el contrato de limpieza

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de mayo

La Seguridad Social obliga a una beneficiaria a devolver 1.453 euros por el cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital

Adiós a las hipotecas ‘baratas’: los bancos endurecen las exigencias para concederlas y suben su precio para esquivar riesgos

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

DEPORTES

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico