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Un fallo reconoce el 100 % de pluses en situación de reducción de jornada por conciliación

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Vitoria, 7 may (EFE).- El Tribunal de Instancia de Vitoria ha dictado una sentencia que reconoce el derecho a percibir el 100 % del plus de antigüedad y del complemento de carrera profesional al personal que se encuentre en situación de reducción de jornada por conciliación familiar.

La sentencia, del 22 de abril, ha sido hecha pública por el sindicato ESK, que llevó el tema al tribunal contencioso-administrativo por entender que ejercer el derecho a la conciliación no puede implicar una pérdida de derechos salariales estructurales.

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El caso es el de una trabajadora de Osakidetza, el servicio público vasco de salud.

El sindicato alegaba la discriminación que supone dejar de percibir estos complementos en situaciones de reducción de jornada, mientras sí se mantienen en otros supuestos, como las vacaciones o las bajas por incapacidad temporal.

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Es una situación que afecta particularmente a las mujeres, que ven reducido su salario cuando disminuyen su jornada laboral para asumir tareas de cuidado familiar.

Según ha explicado este jueves ESK, la propia resolución incorpora expresamente la perspectiva de género y recoge los datos del II Plan de Igualdad de Osakidetza, que muestran que el 91 % de las reducciones de jornada por cuidados recaen sobre mujeres.

Por ello, concluye que cualquier penalización económica derivada de estas situaciones constituye una forma de discriminación indirecta.

La sentencia también señala que reducir estos complementos salariales contribuye a agravar la brecha salarial y desincentiva el ejercicio del derecho a la conciliación.

El sindicato ESK considera que esta sentencia abre un camino importante para combatir la brecha salarial no solo en Osakidetza, sino en el conjunto del sector público.

Además, está estudiando la posibilidad de trasladar esta reivindicación también al ámbito privado. EFE

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EFE

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