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Socios valoran la gestión del Gobierno sobre la flotilla mientras PP y Vox ven oportunismo

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Madrid, 7 may (EFE).- PP, Vox, Junts y UPN han criticado la oportunidad "electoral" de la comparecencia parlamentaria del ministro de Exteriores para explicar qué ha hecho el Gobierno después de que Israel interceptara una nueva flotilla a Gaza, mientras que los socios han valorado su gestión, aunque han exigido una ruptura diplomática.

La comparecencia de José Manuel Albares fue solicitada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís cuando la semana pasada Israel interceptó las embarcaciones y detuvo a dos integrantes, entre ellos el hispano-palestino Saif Abukeshek, acusado de terrorismo.

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Agustín Santos, de Sumar, ha emplazado al Gobierno a defender los derechos de todos los ciudadanos, el derecho internacional y el derecho humanitario, para "corregir" que Israel tenga las manos libres "para hacer lo que quiera" en territorio de la Unión Europea, ya que ocurrió en aguas griegas.

"No se puede defender la apertura del estrecho de Ormuz y permitir piratas en el Mediterráneo", ha dicho Santos a Albares, tras denunciar que Israel "viola" el acuerdo de asociación con la UE.

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Ante las críticas de PP y Vox, Francesc-Marc Álvaro, de ERC, ha considerado pertinente la comparecencia porque "las democracias se ponen a prueba ante situaciones inéditas e intolerables".

"Fue una detención arbitraria, con maltratos, torturas y aislamiento forzado, vulneración de cualquier garantía mínima legal y de los derechos humanos", ha añadido.

El diputado de Vox Carlos Flores ha señalado que Albares acude al Congreso a "hacer el ganso" y "perder el tiempo", en vez de dar explicaciones por algo que se "útil".

"Mucho preocuparse por la cuestión de la paz, pero le han dejado a usted más solo que la una", ha dicho Flores para destacar que Albares no ha tenido acompañantes en el banco azul.

Además, ha relatado las experiencias de varios españoles con problemas con las autoridades de otros países, para contrastar que no obtuvieron un respaldo de Exteriores como el de los integrantes de la flotilla con Israel, y añadir: "Su Gobierno solamente se ocupa de sacar de aprietos a los malhechores".

Similar argumento ha empleado Antonio Catalán, de UPN, el de la desigualdad de casos de españoles con problemas en el extranjero, tras relatar algunos en Venezuela.

Y también Junts ha apuntado en esa dirección, al pedir Marta Madrenas "la misma contundencia" en todos los casos.

Además, ha dicho que le estaba pareciendo "un debate político o electoral".

En cambio, Oskar Matute, de EH Bildu, ha dicho a Albares que no le hace "ningún reproche a su acción diplomática", ya que tiene "mucha faena" para convencer a sus homólogos europeos y a la Comisión Europea, aunque tiene que admitir que "el paso que toca dar" es la ruptura comercial con Israel por parte de la UE.

Matute ha agradecido al "honroso" Open Arms la ayuda a la flotilla y ha indicado a Albares que una protesta diplomática, aunque sea rotunda, "se queda en eso, en una protesta rotunda por el abordaje", sin efecto práctico para el "Estado genocida de Israel".

"La flotilla está haciendo lo que tendrían que hacer los estados", ha subrayado Matute al pedir un corredor humanitario a Gaza, lo que también ha solicitado el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, desde Chipre.

El representante de Podemos ha llamado "régimen sionista" a Israel y ha definido como "acto de guerra" el asalto, por el que la UE no ha movido "ni un dedo".

Por el BNG, Néstor Rego ha advertido de la "pasividad, complacencia y complicidad" de la UE ante el "apartheid" israelí, mientras Àgueda Micó, de Compromís, ha valorado la "respuesta social" frente al "infierno" que provoca Israel, de la que forma parte la flotilla.

Mikel Legarda, del PNV, ha aplaudido la "diligencia" del Gobierno en este asunto y ha visto un "doble rasero" de la UE respecto a otros conflictos internacionales.

El socialista Vicente Montávez ha apuntado que el Gobierno podrá "responder mirando de frente" cuando pasen los años y la pregunta sea qué se hizo cuando Gaza ardía.

La diputada de CC, Cristina Valido, ha aprovechado su turno para pedir aclaraciones sobre el brote de hantavirus en un crucero y ha preguntado a Albares por qué no se evacuó desde Cabo Verde y por qué Marruecos ha rechazado la escala de un avión de evacuación. EFE

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EFE

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