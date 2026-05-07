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Operadores de residencias de estudiantes se asocian y alertan de la escasez de camas

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Madrid, 7 may (EFE).- Hasta doce de los operadores más relevantes de las residencias de estudiantes en España han impulsado una nueva asociación, Arede, con la que, entre otros objetivos, persiguen la puesta en marcha de nuevas camas ante la escasez de oferta en el sector.

Para cubrir la demanda en el sector, la asociación ha cifrado entre 335.000 y 445.000 las nuevas camas necesarias para el año 2030.

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Solo en 2026, el sector está desarrollando unas 25.000 nuevas plazas en España, con una inversión estimada de 170 millones de euros solo entre enero y marzo.

La presidenta de Arede, Marta Sánchez, ha comentado este jueves al respecto, en la puesta de largo de la asociación, que el sector "está lejos de lo que pide la demanda" y ha opinado que "debe multiplicar por diez la inversión" para acercarse a la media europea.

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"Existe un déficit estructural de plazas para estudiantes que convive con una fuerte tensión en el mercado de alquiler", ha apuntado Sánchez, al tiempo que ha subrayado que España es uno de los "destinos favoritos" para los estudiantes universitarios de todo el mundo.

El vocal de Arede, Carlos Cano, ha puesto de relieve que el sector "no compite" con la vivienda destinada a las familias y ha resaltado que este tipo de producto inmobiliario "está comprometido" con el empleo de calidad.

En ese sentido, ha comentado que las residencias para estudiantes se instalan en barrios "que mejoran" el entorno de la ciudad o en zonas del extrarradio que, de esta forma, se revalorizan.

La presidenta de Arede ha admitido que el sector "ha alcanzado su madurez", por lo que precisa de un "interlocutor válido y autorizado ante la gran velocidad con la que se ha profesionalizado".

Arede integra a doce de los principales operadores en España (Amro, Camplus, Management Services, Micampus, Nido, Qurzon, RESA, Rockfield, Stephouse, Student Experience Spain, Vita y Yugo).

La asociación suma más de 48.000 camas en España (el 44 % del total) y representa el 90 % de la inversión en 2025 para nuevas plazas; con presencia en 42 ciudades en España y casi en todas las comunidades autónomas.

Arede ha puesto en valor un código de buenas prácticas y en breve plazo actualizará los datos económicos del sector, editará un libro blanco y ultimará un estudio sobre salud y bienestar en el ámbito universitario. EFE

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EFE

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