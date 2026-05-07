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La reina Letizia a los miembros de Cruz Roja: "Quienes hacéis el bien sois legión"

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Pamplona, 7 may (EFE).- La reina Letizia, quien ha presidido este jueves en Pamplona la entrega de las Medallas de Oro de Cruz Roja Española, ha señalado a los miembros de esta organización humanitaria que "quienes hacen el bien sois legión".

Tras el baile de un aurresku en el escenario del teatro del Museo de la Universidad de Navarra, donde se ha celebrado el acto, la reina ha agradecido el trabajo de Cruz Roja Española, "una entidad longeva y valorada por la sociedad española".

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La reina, quien ha estado acompañada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacado la labor de las entidades y personas galardonadas este año, que pone de manifiesto lo importante que son aspectos como la accesibilidad cognitiva y el lenguaje fácil, la formación, el enfoque humanista de la medicina o la creación literaria.

También ha puesto en valor el trabajo que desarrolla Cruz Roja en su 'Espacio activo', de Pamplona que ha visitado previamente, en el que "se aborda de forma integral la atención y el cuidado a personas mayores".

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Cruz Roja ha entregado su Medalla de Oro en primer lugar al Mercado de San Cristóbal, una iniciativa de la ONG madrileña CESAL, que desarrolla proyectos de inserción laboral en el barrio de las 800 Viviendas dando una oportunidad laboral a los jóvenes, sobre todo personas migrantes y en riesgo de exclusión. Ha recogido la medalla en nombre de esta entidad Beatriz Díaz.

También se ha reconocido a Plena Inclusión, una entidad que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias y que en este acto ha estado representada por Carmen Laucirica.

Fundación Maldita.es, representada por Rocío Benavente, y Verifica RTVE, por Estefanía de Antonio, han recibido sendas medallas por su compromiso con el derecho de las personas a contar con una información veraz.

Otra de las premiadas ha sido la filóloga y escritora aragonesa Irene Vallejo, quien se hizo especialmente conocida por su obra 'El universo en un junco', por el que ganó el Premio Nacional de Ensayo 2020. La escritora ha estado representada por Fernando Rey.

Cruz Roja ha reconocido asimismo al médico Julio Ancochea, coordinador del Área de Cooperación Institucional del Instituto Inidress, donde promueve la Responsabilidad Social Sociosanitaria (RSS) y la coordinación de iniciativas que conectan a instituciones sanitarias, sociales y académicas con proyectos de impacto social centrados en el paciente.

Ancochea, quien ha recogido la medalla personalmente, ha sido el impulsor y presidente del Comité Científico de la Red TBS (Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad) desde 2013, y director del proyecto 'Be Neumo Be You' (2012-2023).

La presidenta Cuz Roja Española, María del Mar Pageo, ha intervenido en este acto para subrayar que "en la guerra, en el desastre, en la exclusión, en la soledad" siempre hay personas dispuestas a ayudar y 17 millones de ellas eligen a esta organización humanitaria "como el canal para expresar su compromiso con la necesidad de otros".

Han asistido asimismo a este acto la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la delegada del Gobierno, Alicia Echeverria; el consejero de Salud, Fernando Domínguez; y la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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