Espana agencias

Illa pide "lealtad institucional y responsabilidad" en el caso del crucero con hantavirus

Guardar
Google icon

Barcelona, 7 may (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha pedido este jueves "lealtad institucional y responsabilidad" para resolver el caso del crucero afectado por un brote de hantavirus: "Pido a todo el mundo estar a la altura en este momento excepcional. Cataluña lo estará".

Así lo ha afirmado en un mensaje en la red social X, después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pidiera ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reconsidere la decisión de desplazar a las islas al crucero afectado por un brote de hantavirus, al no ver garantizadas las condiciones de seguridad.

PUBLICIDAD

"Ante el episodio de hantavirus, actuemos con responsabilidad y coordinación entre administraciones. Con la salud pública no se juega", ha recalcado el presidente de la Generalitat de Cataluña y exministro de Sanidad durante la pandemia de coronavirus.

Según Illa, "hay que poner la ciencia y la lealtad institucional por delante de todo". EFE

PUBLICIDAD

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El alcalde de Utiel testifica que el Es-Alert no habría salvado ya vidas en su municipio

Infobae

Abril de 2026, el mes más cálido de la serie histórica en España, según la Aemet

Infobae

Mineros encerrados en Asturias salen del pozo y piden actuar contra empresarios piratas

Infobae

Profesionales del Derecho aúnan criterios jurídicos de los consejos consultivos de España

Infobae

Casi 37.000 personas se han inscrito hasta ahora para la misa del papa en Gran Canaria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una venezolana residente en México logra la nacionalidad española como sefardí tras una batalla judicial en Madrid

Una venezolana residente en México logra la nacionalidad española como sefardí tras una batalla judicial en Madrid

El PP y una concejala tránsfuga del PSOE tumban al alcalde de Lugo que asumió el mando tras la muerte de su predecesora

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

Una mujer con varias enfermedades crónicas no consigue que la justicia eleve el grado de discapacidad porque la radiografía no reflejó sus síntomas

Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

ECONOMÍA

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

Más del 40% de los desempleados en España está en riesgo de pobreza

Una limpiadora en un hospital encadena 95 contratos temporales y es despedida por SMS tras reclamar su antigüedad: gana el juicio y volverá a su puesto

La multa a la que te enfrentas por dejar la basura en el rellano: la ley permite privarte del uso de la vivienda hasta tres años

La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

DEPORTES

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento