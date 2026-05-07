Illa pide "lealtad institucional y responsabilidad" en el caso del crucero con hantavirus

Barcelona, 7 may (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha pedido este jueves "lealtad institucional y responsabilidad" para resolver el caso del crucero afectado por un brote de hantavirus: "Pido a todo el mundo estar a la altura en este momento excepcional. Cataluña lo estará".

Así lo ha afirmado en un mensaje en la red social X, después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pidiera ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reconsidere la decisión de desplazar a las islas al crucero afectado por un brote de hantavirus, al no ver garantizadas las condiciones de seguridad.

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"Ante el episodio de hantavirus, actuemos con responsabilidad y coordinación entre administraciones. Con la salud pública no se juega", ha recalcado el presidente de la Generalitat de Cataluña y exministro de Sanidad durante la pandemia de coronavirus.

Según Illa, "hay que poner la ciencia y la lealtad institucional por delante de todo". EFE

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