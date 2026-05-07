Bailly: "Todos los que jugamos a fútbol soñamos con ir al Mundial"

Oviedo, 7 may (EFE).- Eric Bailly, defensa marfileño del Real Oviedo, aseguró este jueves que todos los futbolistas sueñan "con ir al Mundial", abriendo la puerta a una posible presencia en la cita de este verano con Costa de Marfil.

"He jugado mucho más en este 2026 y me he sentido bien. Tengo contacto con la federación, después de cada partido me llama el seleccionador, pero no decido yo. Me siento bien y sólo puedo dar lo mejor de mí en los partidos que quedan", explicó en rueda de prensa el central del Real Oviedo, cuya última llamada de su selección data de octubre de 2024.

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Preguntado por la situación clasificatoria del Real Oviedo, colista de Primera División y que este mismo domingo (Carlos Tartiere, 18.30 horas) descendería si pierde ante el Getafe, Bailly dice que todavía no quiere hablar de descenso, pero admite que "hubo semanas para hablar de la salvación y ahora sólo hay que centrarse en hablar de intentar dar una alegría a la afición ganando al Getafe".

"Hablar del futuro es difícil. Me siento bien en Oviedo, pero mi continuidad depende de mi contrato. No sé qué opciones habrá, sólo quiero disfrutar de estos partidos que nos quedan", comentó el africano, al que todavía le queda un año de contrato en función de la categoría en la que se juegue, sobre las opciones de seguir vistiendo la camiseta azul la temporada que viene

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El Real Oviedo completó este jueves su segundo entrenamiento de la semana con vistas al partido del domingo ante los de Bordalás y el uruguayo Guillermo Almada, técnico oviedista, ya sabe que no podrá contar para dicho partido con el belga Leander Dendoncker. EFE

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