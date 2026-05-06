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Interior prevé que la evacuación comience el lunes y esperarán en el barco hasta la llegada de los aviones

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Los pasajeros del barco 'MV Hondius' afectados por el brote de hantavirus serán evacuados previsiblemente a partir del próximo lunes, 11 de mayo, y el Ministerio del Interior ha establecido que permanezcan en el crucero hasta la llegada de sus aviones para proceder a la repatriación.

En el caso de los 14 españoles, el Ministerio de Defensa se ocupará del traslado desde Canarias hasta el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, según han informado fuentes del Ministerio del Interior, que este miércoles ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil para atender a la crisis sanitaria.

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Para la evacuación de los pasajeros procedentes de países de la Unión Europea, se ofrecerá a cada Estado miembro que lleve a cabo la repatriación de sus nacionales. Si fuera necesario, por imposibilidad de algún Estado, la Comisión Europea se hará cargo del traslado del pasaje originario de estos países europeos.

Según Interior, para la evacuación de los pasajeros procedentes de terceros países, este jueves se mantendrá una reunión específica con el Ministerio del Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para coordinar las acciones previstas.

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El Ministerio ha informado este miércoles de la celebración de sendas reuniones con el Ministerio de Sanidad y, posteriormente, también con el Gobierno de Canarias en el marco de la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil para la evacuación aérea y repatriación del pasaje del crucero 'MV Hondius' afectado por un brote de hantavirus.

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