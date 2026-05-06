El detenido por el crimen de Esplugues (Barcelona) ingresa en la unidad psiquiátrica de Brians 1

El detenido como presunto asesino de una mujer el sábado en Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha ingresado en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria del Centre Penitenciari Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), informan fuentes penitenciarias a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico', ingresó el martes, después de que la plaza 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Esplugues ordenara prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños.

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Las mismas fuentes han señalado que le harán una evaluación psiquiátrica para decidir si permanece en esta unidad o pasa a un módulo ordinario.

Los hechos sucedieron sobre las 11, cuando un hombre apuñaló mortalmente a una mujer en la calle Joan Miró de Esplugues y huyó tras atacar a un vecino que intentó socorrer a la víctima.

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El presunto autor fue localizado poco después en la avenida Diagonal de Barcelona y detenido, y la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se encarga la investigación, que está bajo secreto de las actuaciones.