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107-97. Pistons no ceden en casa y aumentan la ventaja a 2-0 en la serie con Cleveland

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Miami (EE.UU.), 7 may (EFE).- Los Detroit Pistons cumplieron como locales y se impusieron a los Cleveland Cavaliers por 107-97 para poner el 2-0 en las semifinales del Este de la NBA, liderados por un Cade Cunningham que se apoderó del encuentro en el último cuarto.

Los Cavaliers fueron todo el partido a remolque, como ya sucedió en el primer encuentro de la serie, pero llegaron a ponerse 1 arriba en el marcador en el último cuarto, antes de que el base de los Pistons tomara la batuta.

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El exnúmero 1 del 'draft' firmó un doble-doble con 25 puntos en el partido, 12 de ellos en el último cuarto, y 10 asistencias, después de un inicio de partido errático en el tiro.

Estuvo bien acompañado en la anotación por Tobias Harris (21 puntos), que sumó esta noche su séptimo partido consecutivo por encima de la veintena, así como por Duncan Robinson, con 17 puntos (5 de 9 en triples) y Daniss Jenkins, que registró 14 puntos.

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Los 'Cavs' volvieron a encontrarse con la peor versión de James Harden (10 puntos), quien llegó traspasado en febrero para aportar veteranía a un grupo falto de experiencia en los momentos claves de los 'playoffs', pero que se va como uno de los principales señalados por las dos derrotas en Detroit.

Aunque este jueves redujo a 4 el número de pérdidas, tras las 7 del martes, selló las opciones de victoria de los Cavaliers cuando perdió el balón a falta de 30 segundos y seis abajo en el marcador.

Fue el desenlace más cruel para un partido que por momentos fue un calco del primero, con los Pistons por delante durante todo el encuentro. Los visitantes se adelantaron con un triple en la primera jugada, y no volvieron a estar arriba hasta que faltaban diez minutos para el final.

Donovan Mitchell, con 31 puntos (11 de 24 en tiros), 11 de ellos en el tercer cuarto, mantuvo a los Cavaliers en el partido, pero sus porcentajes no fueron los mejores. Junto a Harden (3 de 13), erraron 23 tiros entre ambos.

Los visitantes no pudieron contar con Sam Merrill, lesionado en el primer partido, y que fue baja hasta el último momento.

La serie se traslada ahora a Cleveland para la disputa del tercer partido este sábado. Los Cavaliers aún no han perdido como locales en lo que va de 'playoffs', mientras que Detroit ganó uno de los tres partidos a domicilio en la primera serie contra los Orlando Magic. EFE

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EFE

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