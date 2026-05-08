Espana agencias

0-6. Bragantino no renuncia y Blooming hipoteca gran parte de sus opciones

Guardar
Google icon

La Paz, 7 abr (EFE).- Bragantino renovó este jueves sus opciones de lucha por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana al asestar este jueves en Santa Cruz una goleada por 0-6 a Blooming, que de paso hipotecó gran parte de sus opciones al mantenerse con un punto de 12 posibles en el sótano del Grupo H.

La cuarta jornada dejó muy perfilado a River Plate con 10 puntos, y ratificó que hay un duelo cerrado entre Carabobo y Bragantino, igualados en ese orden con 6.

PUBLICIDAD

Rodriguinho anotó en los minutos 5 y 61. Completaron la exhibición Gustavinho (m.11), Eduardo Sasha (m.45), Gustavo Marques (m.49) y Fernando (m.59).

El equipo brasileño tomó las riendas del partido desde el pitido inicial con un juego veloz por las bandas, su principal arma, con la que en pocos minutos se puso en ventaja.

PUBLICIDAD

Cuando Blooming aún no salía del 'shock' por el asedio asfixiante de los visitantes, la formación brasileña amplió la diferencia gracias a la fórmula de la noche: desborde por las laterales, centro y gol de Gustavo Neves.

Los locales, dirigidos por el debutante Raúl Gutiérrez, comenzaron a adelantar filas para descontar, pero Bragantino demostraba su fuerza con recuperaciones de pelota y contragolpes que, de no ser por el arquero Braulio Uraezaña, hubiesen terminado en el fondo de la red del equipo boliviano.

El árbitro peruano Augusto Menéndez expulsó en el minuto 33 al defensa de Blooming Gabriel Valverde por una falta dura sobre Ricardinho.

Bragantino retomó el control del partido y amplió la cuenta al final de la primera parte.

Tras el descanso, Gustavo Márquez amplió la goleada con un cabezazo a la salida de un tiro de esquina.

Los tres cambios que puso el entrenador de Blooming no sirvieron para recomponer el juego, por lo que Fernando junto a Rodriguinho sumaron dos goles más.

Con el 0-6, una parte de la hinchada local comenzó a abandonar el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera.

El entrenador de Bragantino optó por introducir cuatro cambios al mismo tiempo a falta de 20 minutos para el fin del tiempo reglamentario.

A partir de ahí, los brasileños sacaron el pie del acelerador.

En la quinta y penúltima jornada Bragantino visitará a River Plate el 21 de mayo y un día después Blooming recibirá a Carabobo. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva jornada de intensos preparativos ante el reto de recibir al crucero con hantavirus

Infobae

La brasileña Gomes anota y asiste en triunfo de Pachuca sobre Monterrey

Infobae

Este viernes, lluvias generalizadas, fuertes en el noroeste peninsular y Baleares

Infobae

2-1. Coquimbo remonta ante Universitario con doblete de Vadalá e iguala al líder Tolima

Infobae

107-97. Pistons no ceden en casa y aumentan la ventaja a 2-0 en la serie con Cleveland

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Ayuntamiento de PSOE y Podemos rebaja a FCC y Acciona una multa de 9,3 a 2,2 millones despues de que sus operarios se saltaran 726 jornadas de trabajo en el contrato de limpieza

Un Ayuntamiento de PSOE y Podemos rebaja a FCC y Acciona una multa de 9,3 a 2,2 millones despues de que sus operarios se saltaran 726 jornadas de trabajo en el contrato de limpieza

Trump amenaza a la Unión Europea con disparar los aranceles si Bruselas no elimina los suyos antes del 4 de julio

Francia investiga a Elon Musk por su presunta complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil en la red social X

Un narco holandés huido en África está detrás del alijo récord de cocaína: 30.215 kilos con un valor de 812 millones de euros en el mercado

La agencia estatal que debería coordinar la crisis sanitaria del hantavirus sigue ‘dormida’ porque no se encuentra edificio para instalar su sede en ocho ciudades

ECONOMÍA

Adiós a las hipotecas ‘baratas’: los bancos endurecen las exigencias para concederlas y suben su precio para esquivar riesgos

Adiós a las hipotecas ‘baratas’: los bancos endurecen las exigencias para concederlas y suben su precio para esquivar riesgos

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

Bruselas pide a España eliminar la tarifa regulada de la luz: ocho millones de usuarios pagarán hasta 240 euros más al año

El BCE alerta de que el exceso de dinero ahorrado en depósitos amenaza el futuro de las pensiones y el nivel de vida de los jubilados

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

DEPORTES

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico

El Real Madrid abre un expediente disciplinario a Valverde y Tchouaméni tras una segunda pelea