0-6. Bragantino no renuncia y Blooming hipoteca gran parte de sus opciones

La Paz, 7 abr (EFE).- Bragantino renovó este jueves sus opciones de lucha por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana al asestar este jueves en Santa Cruz una goleada por 0-6 a Blooming, que de paso hipotecó gran parte de sus opciones al mantenerse con un punto de 12 posibles en el sótano del Grupo H.

La cuarta jornada dejó muy perfilado a River Plate con 10 puntos, y ratificó que hay un duelo cerrado entre Carabobo y Bragantino, igualados en ese orden con 6.

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Rodriguinho anotó en los minutos 5 y 61. Completaron la exhibición Gustavinho (m.11), Eduardo Sasha (m.45), Gustavo Marques (m.49) y Fernando (m.59).

El equipo brasileño tomó las riendas del partido desde el pitido inicial con un juego veloz por las bandas, su principal arma, con la que en pocos minutos se puso en ventaja.

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Cuando Blooming aún no salía del 'shock' por el asedio asfixiante de los visitantes, la formación brasileña amplió la diferencia gracias a la fórmula de la noche: desborde por las laterales, centro y gol de Gustavo Neves.

Los locales, dirigidos por el debutante Raúl Gutiérrez, comenzaron a adelantar filas para descontar, pero Bragantino demostraba su fuerza con recuperaciones de pelota y contragolpes que, de no ser por el arquero Braulio Uraezaña, hubiesen terminado en el fondo de la red del equipo boliviano.

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El árbitro peruano Augusto Menéndez expulsó en el minuto 33 al defensa de Blooming Gabriel Valverde por una falta dura sobre Ricardinho.

Bragantino retomó el control del partido y amplió la cuenta al final de la primera parte.

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Tras el descanso, Gustavo Márquez amplió la goleada con un cabezazo a la salida de un tiro de esquina.

Los tres cambios que puso el entrenador de Blooming no sirvieron para recomponer el juego, por lo que Fernando junto a Rodriguinho sumaron dos goles más.

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Con el 0-6, una parte de la hinchada local comenzó a abandonar el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera.

El entrenador de Bragantino optó por introducir cuatro cambios al mismo tiempo a falta de 20 minutos para el fin del tiempo reglamentario.

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A partir de ahí, los brasileños sacaron el pie del acelerador.

En la quinta y penúltima jornada Bragantino visitará a River Plate el 21 de mayo y un día después Blooming recibirá a Carabobo. EFE

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