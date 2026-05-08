Este viernes, lluvias generalizadas, fuertes en el noroeste peninsular y Baleares

Madrid, 8 may (EFE).- Este viernes se esperan precipitaciones generalizadas en la Península, fuertes en el noroeste peninsular y Baleares; los chubascos se extenderán a amplias zonas del centro e irán acompañados de tormentas y granizo ocasional, las lluvias serán aisladas en puntos de los extremos este y sureste peninsular.

Con estas condiciones, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de aviso naranja de madrugada en Baleares y amarillo por tormentas vespertinas en Cantabria, País Vasco, Aragón y Castilla y León.

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Aemet prevé que la llegada de una borrasca por el oeste de la Península deje cielos cubiertos en la mayor parte del territorio, con excepción de la zona mediterránea y el nordeste, donde se esperan intervalos nubosos; en la vertiente atlántica se abrirán claros a lo largo del día. Habrá bancos de niebla matinales en el tercio este peninsular, alto Ebro y Galicia.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del tercio occidental peninsular, y aumentarán en el sureste, el Cantábrico oriental, el nordeste de Cataluña y Cádiz. Las mínimas registrarán un ascenso de ligero a moderado en la mitad noroeste, más acusado en el alto-medio Ebro y el Cantábrico oriental.

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Viento flojo en la Península y de flojo a moderado en Baleares.

En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos, que podrían provocar precipitaciones ocasionales en las islas montañosas; cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas máximas irán en aumento en lasa islas, donde se registrará viento de flojo a moderado.

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.-GALICIA: cielos cubiertos, con brumas matinales y vespertinas en zonas altas del interior; lluvias y chubascos, sin descartar tormentas vespertinas en zonas de montaña, principalmente por Orense. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, viento flojo en el interior y moderado en el litoral.

.-ASTURIAS: cielos nubosos, con lluvias y chubascos, menos probables a últimas horas, sin descartar que puedan ir acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en la cordillera y sin cambios en el resto, máximas en ligero descenso en la mitad occidental y sin cambios en el resto. Viento flojo con rachas fuertes en cotas altas de la cordillera.

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.-CANTABRIA: cielos cubiertos, con lluvias y chubascos por la tarde, acompañados de tormentas fuertes en la mitad oriental. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas en ligero ascenso en el litoral, en ligero descenso en el tercio sur y sin cambios en el resto. Viento flojo con intervalos moderados en zonas altas de la Cordillera y alguna racha fuerte durante las horas centrales.

.-PAÍS VASCO: cielos nubosos, sin descartar brumas matinales en zonas altas de Álava; chubascos vespertinos, que serán fuertes e irán acompañados de tormentas fuertes en Álava y Bizkaia y localmente en el resto. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas en ligero ascenso en el litoral y sin cambios en el resto. Viento flojo a moderado.

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.-CASTILLA Y LEÓN: cielos cubiertos, con lluvias y chubascos en el este y mitad norte, que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormenta, localmente fuertes y con granizo. No se descartan brumas y bancos de niebla. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas sin cambios en el este y en descenso en el resto. Viento flojo a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes.

.-NAVARRA: cielos nubosos, con chubascos vespertinos, que pueden ir acompañados de tormentas, más probables en la Ribera. Temperaturas mínimas en ascenso notable y máximas sin cambios. Viento flojo a moderado.

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.-LA RIOJA: cielos cubiertos, con lluvias y chubascos, que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormenta, y localmente podrían ser fuertes e ir con granizo. No se descartan brumas y bancos de niebla. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes.

.-ARAGÓN: intervalos nubosos, con chubascos y tormentas ocasionales por la tarde, localmente fuertes en el sistema Ibérico zaragozano y Cinco Villas. Temperaturas mínimas en ascenso en el noroeste, ligero o sin cambios en el resto; máximas sin cambios. Viento flojo, con intervalos de moderado por la tarde.

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.-CATALUÑA: intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y aisladas en la mitad occidental. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-EXTREMADURA: cielos cubiertos, con probabilidad de precipitaciones y alguna tormenta en el norte, sin descartar chubascos dispersos en el resto. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas sin cambios en el sur y en descenso en el resto. Viento flojo a moderado.

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.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos, con claros por la tarde y despejados al final del día; lluvias y chubascos con tormenta durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos nubosos o con intervalos nubosos, tendiendo a despejados a últimas horas del día, excepto en el sureste, con probables nieblas dispersas matinales y vespertinas en el sureste de Cuenca y de Albacete. Lluvias y chubascos con tormenta en la mitad norte, sin descartar precipitaciones ocasionales y dispersas en el resto.

Temperaturas mínimas en aumento en la mitad occidental de Toledo y Ciudad Real y con pocos cambios en el resto; máximas con pocos cambios en norte de Guadalajara y en el oeste de Ciudad Real y Toledo, y en ascenso en el resto. Viento flojo a moderado.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos con chubascos, ocasionalmente con tormenta, sin descartar que sean localmente fuertes en la mitad norte. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en la mitad sur y sin cambios en el resto. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas durante la primera mitad del día. Temperaturas máximas en ascenso en el interior; el resto, con cambios ligeros. Vientos flojos.

.-BALEARES: intervalos nubosos, con chubascos ocasionales y probabilidad de sean localmente fuertes en Mallorca y Menorca. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado.

.-ANDALUCÍA: cielos nubosos, con nubosidad de evolución diurna y tendencia a claros por la tarde. Precipitaciones débiles en el tercio oriental durante la primera mitad del día. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad oriental, localmente notable en el interior; el resto, con cambios ligeros, localmente en ascenso. Vientos flojos, con intervalos moderados en el litoral mediterráneo oriental y en el Estrecho.

.-CANARIAS: cielos poco nubosos o despejados en Lanzarote y Fuerteventura, con intervalos nubosos por la mañana, y sobre todo al final de la tarde, acompañados de alguna lluvia débil. En las demás islas, cielos nubosos con claros ocasionales y lluvias débiles, más probables en las vertientes norte y oeste. Temperaturas máximas en ligero ascenso, mínimas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo, aumentando a moderado por la tarde. EFE