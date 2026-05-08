La brasileña Gomes anota y asiste en triunfo de Pachuca sobre Monterrey

Pachuca (México), 7 may (EFE).- La brasileña Aline Gomes convirtió un gol y dio una asistencia para el triunfo de Pachuca por 2-0 sobre Monterrey en el partido de ida de las semifinales del torneo Clausura del fútbol femenino de México.

Gomes y Corral sentenciaron el primer partido de la serie, que tendrá su desenlace este sábado en los pagos de Monterey.

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Pachuca asegurará su clasificación aún perdiendo por un gol.

Las Tuzas salieron a imponer condiciones en su estadio y en el minuto 11 tomaron ventaja con un gol de derecha de Gomes, desde fuera del área a pase de Paola García.

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Monterrey se volcó al ataque e inquietó en el minuto 17 a través de la española Lucía García y en el 28 la guardameta Esthefanny Barreras, detuvo un remate de Christina Burkenroad.

Pachuca puso la guinda en el minuto 76. Gomes apareció por la banda derecha y dio un pase filtrado para la definición de Corral.

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Este jueves, el Toluca de las francesas Eugenie Le Sommer y Faustine Robert recibirá al América de las españolas Irene Guererro y Sandra Paños. EFE