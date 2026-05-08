Espana agencias

La brasileña Gomes anota y asiste en triunfo de Pachuca sobre Monterrey

Guardar
Google icon

Pachuca (México), 7 may (EFE).- La brasileña Aline Gomes convirtió un gol y dio una asistencia para el triunfo de Pachuca por 2-0 sobre Monterrey en el partido de ida de las semifinales del torneo Clausura del fútbol femenino de México.

Gomes y Corral sentenciaron el primer partido de la serie, que tendrá su desenlace este sábado en los pagos de Monterey.

PUBLICIDAD

Pachuca asegurará su clasificación aún perdiendo por un gol.

Las Tuzas salieron a imponer condiciones en su estadio y en el minuto 11 tomaron ventaja con un gol de derecha de Gomes, desde fuera del área a pase de Paola García.

PUBLICIDAD

Monterrey se volcó al ataque e inquietó en el minuto 17 a través de la española Lucía García y en el 28 la guardameta Esthefanny Barreras, detuvo un remate de Christina Burkenroad.

Pachuca puso la guinda en el minuto 76. Gomes apareció por la banda derecha y dio un pase filtrado para la definición de Corral.

Este jueves, el Toluca de las francesas Eugenie Le Sommer y Faustine Robert recibirá al América de las españolas Irene Guererro y Sandra Paños. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Este viernes, lluvias generalizadas, fuertes en el noroeste peninsular y Baleares

Infobae

0-6. Bragantino no renuncia y Blooming hipoteca gran parte de sus opciones

Infobae

2-1. Coquimbo remonta ante Universitario con doblete de Vadalá e iguala al líder Tolima

Infobae

107-97. Pistons no ceden en casa y aumentan la ventaja a 2-0 en la serie con Cleveland

Infobae

La Conmebol cancela el partido entre Medellín y Flamengo por desmanes en una tribuna

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Ayuntamiento de PSOE y Podemos rebaja a FCC y Acciona una multa de 9,3 a 2,2 millones despues de que sus operarios se saltaran 726 jornadas de trabajo en el contrato de limpieza

Un Ayuntamiento de PSOE y Podemos rebaja a FCC y Acciona una multa de 9,3 a 2,2 millones despues de que sus operarios se saltaran 726 jornadas de trabajo en el contrato de limpieza

Trump amenaza a la Unión Europea con disparar los aranceles si Bruselas no elimina los suyos antes del 4 de julio

Francia investiga a Elon Musk por su presunta complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil en la red social X

Un narco holandés huido en África está detrás del alijo récord de cocaína: 30.215 kilos con un valor de 812 millones de euros en el mercado

La agencia estatal que debería coordinar la crisis sanitaria del hantavirus sigue ‘dormida’ porque no se encuentra edificio para instalar su sede en ocho ciudades

ECONOMÍA

Adiós a las hipotecas ‘baratas’: los bancos endurecen las exigencias para concederlas y suben su precio para esquivar riesgos

Adiós a las hipotecas ‘baratas’: los bancos endurecen las exigencias para concederlas y suben su precio para esquivar riesgos

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

Bruselas pide a España eliminar la tarifa regulada de la luz: ocho millones de usuarios pagarán hasta 240 euros más al año

El BCE alerta de que el exceso de dinero ahorrado en depósitos amenaza el futuro de las pensiones y el nivel de vida de los jubilados

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

DEPORTES

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico

El Real Madrid abre un expediente disciplinario a Valverde y Tchouaméni tras una segunda pelea