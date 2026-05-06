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Estabilidad generalizada en la Península con chubascos al norte y este para este miércoles

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Madrid, 6 may (EFE).- Este miércoles se espera un día de estabilidad generalizada en la mayor parte de la Península, exceptuando el extremo norte y este, donde se darán cielos nubosos y chubascos que podrán ir acompañados de tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este miércoles la estabilidad será la tónica general en toda la Península, con cielos despejados en la mayor parte del territorio a excepción del extremo norte, donde se darán cielos nubosos y precipitaciones en el Pirineo, cordillera Cantábrica (en forma de nieve a partir de 1.500 metros) e Ibérica aragonesa.

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También tiempo inestable en el este peninsular, con chubascos puntualmente fuertes en Mallorca tendiendo a despejar por la tarde, este de Girona, noroeste de Murcia y sierras del sureste.

Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y en el extremo nordeste, con pocos cambios en el resto. En las mínimas predominarán los descensos, ligeros en la mitad nordeste y Baleares y con pocos cambios en el resto.

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Soplará viento de intensidad moderada en el Ebro, tramontana en Ampurdán con posibles intervalos de fuerte y flojo en el resto.

En Canarias, cielos poco nubosos al sur y nubosos al norte dejando posibles chubascos en las islas montañosas, descenso de temperaturas y viento alisio moderado.

.-GALICIA: cielos nubosos abriendo claros al final del día, con lluvias débiles en el tercio norte sin descartarse de forma más dispersa en el resto. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo.

.-ASTURIAS: cielos nubosos con lluvias y chubascos ocasionales, más frecuentes en horas centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo.

.-CANTABRIA: cielos nubosos abriendo claros al final del día con lluvias y chubascos ocasionales más frecuentes en el litoral al principio del día y en el interior a primeras horas de la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios o ligero ascenso. Viento flojo y moderado en el litoral.

.-PAÍS VASCO: cielos nubosos tendiendo a abrir claros al final del día con lluvias y chubascos dispersos más probables e intensos en el tercio norte. Temperaturas sin cambios y viento flojo, moderado en el litoral.

.-CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos sin descartar precipitaciones dispersas, más probables por la tarde y en entornos de montaña. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas en ascenso o sin cambios. Viento flojo.

.-NAVARRA: intervalos nubosos con lluvias y chubascos en el extremo norte, aunque no se descartan en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en las nocturnas y en ligero ascenso en las diurnas. Viento flojo.

.- LA RIOJA: intervalos nubosos con posibles precipitaciones dispersas, más probables por la tarde y en la sierra. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo a moderado.

.-ARAGÓN: cielos poco nubosos con posibles chubascos en zonas de montaña que pueden ir acompañados de tormentas por la tarde-noche. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento moderado disminuyendo a flojo por la tarde en la depresión del Ebro, norte de Zaragoza y sur de Huesca; flojo en el resto.

.-CATALUÑA: cielos poco nubosos con probables chubascos en Pirineos y extremo nordeste que podrán venir en forma de tormenta. Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas con cambios ligeros. Viento moderado en el Ampurdán y en el litoral, donde puede haber alguna racha muy fuerte; en el resto, viento flojo a moderado.

.-EXTREMADURA: cielos poco nubosos con posibles precipitaciones dispersas en el norte montañoso. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo en general.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos aumentando la nubosidad durante las horas centrales que podrían dejar algún chubasco disperso en la sierra. Temperaturas mínimas en descenso excepto en la sierra y máximas en aumento. Viento flojo.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos aumentando de nubosidad durante horas centrales con posibilidad de algún chubasco disperso en el Sistema Central e Ibérico y en las sierras de Albacete durante horas centrales. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en aumento. Viento flojo.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos con intervalos de nubes altas que dejarán posibles chubascos débiles por la tarde, acompañados de tormenta en el interior del tercio norte. Temperaturas en descenso. Viento flojo tendiendo a moderado en horas centrales.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados aumentando a nubosos con chubascos localmente fuertes y posibles tormentas en el noroeste por la tarde. Temperaturas en descenso o localmente sin cambios. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-BALEARES: predominio de cielos poco nubosos con nubes de evolución diurna que ocasionarán algún chubasco disperso, preferentemente en Mallorca y Menorca, donde pueden ser fuertes y en forma de tormenta. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas con pocos cambios. Viento flojo con brisas costeras.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos sin descartar precipitaciones débiles en las sierras. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo.

.-CANARIAS: intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, así como al norte de las islas de mayor relieve e islas de la provincia occidental, donde no se descartan precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. En el resto, cielos poco nubosos. Temperaturas en ligero descenso, más significativo en las máximas de medianías y zonas altas. Viento moderado predominando las brisas en las costas del suroeste. EFE

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