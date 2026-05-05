El Flamenco On Fire 2026 expandirá la cadencia andaluza en tres ciudades navarra

Pamplona, 5 mayo (EFE). Los balcones de diferentes localidades navarras volverán, una vez más, a inundarse de sonidos flamencos de la mano de la 13 edición del festival Flamenco On Fire, que se centrará en la cadencia andaluza en la segunda parte de una trilogía iniciada en 2025 con la que se recorre parte de la historia de esta música.

Este martes ha tenido lugar la presentación del festival que comenzará en Viana el 21 de agosto, para pasar al día siguiente a Estella-Lizarra y del 26 al 29 en Pamplona; un total de 6 días distribuidos en 16 escenarios y 34 actividades en los que la guitarra, el cante y el baile deleitará a la ciudadanía.

PUBLICIDAD

Arturo Fernández, director del Flamenco On Fire, ha profundizado en el fondo de esta nueva edición en la que aparecen nombres como José Mercé, Mayte Martín, Manuel Liñán, “El Pele”, Rafael Riqueni, Yerai Cortés, Sandra Carrasco, David de Arahal o La Fabi, entre otros.

Una programación que se detiene en el periodo comprendido entre 1925 y 1950, etapa en la que “el flamenco experimenta una evolución con nuevas texturas mientras continúa el debate sobre la pureza al ver que se sale de los patios hacia estos espacios, como las plazas de toros y los teatros”, como ha señalado el director, además de que en este periodo se desarrolla el concepto de la ópera flamenca, que también se abordará.

PUBLICIDAD

En sintonía con la idea de entrelazar el flamenco con la cultura navarra que llevó el año pasado a tratar la pelota vasca, en esta ocasión “el temple recorrerá los adoquines de los encierros”.

Este viaje sonoro también “rescata a viajeros que visitaron Navarra, como a James Michener o Ermest Hemingway” en un intento de “reactivación de la memoria”, por lo que uno de los carteles de este año se trata de la icónica fotografía de Hemingway posando con una escopeta.

PUBLICIDAD

Al acto también ha acudido Ricardo Hernández, en representación de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kaló, quien ha reivindicado la contribución del pueblo gitano a que el flamenco sea reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Representantes del Gobierno de Navarra y de los ayuntamientos implicados han puesto en valor la importancia de un festival “que es referente en el verano” con un género “que ha calado en el público navarro”.

PUBLICIDAD

El artista Rico Miñóz también ha destacado la importancia de este festival, donde se “genera una afición increíble” y que seguirá apoyando esta iniciativa desde el centro cultural de flamenco La Casa de Sabicas.

El guitarrista Bruno Jiménez y el cantaor Nicky García han cerrado esta apertura con una interpretación en la que han derrochado arte y que ha terminado en aplausos por parte de los presentes. EFE

PUBLICIDAD

aae/mg/aam