5-7. España se enreda en el último período y Estados Unidos se lleva la División 1

Redacción deportes, 5 may (EFE).- La selección española se enredó este martes en el último período, en el que encajó un parcial de 0-3 que decidió el partido (5-7) a favor de Estados Unidos, que con estos tres puntos se proclama campeón de la División 1 de la Copa del Mundo que se disputa en Rotterdam (Países Bajos).

La primera derrota del combinado español en el torneo llegó en el peor momento. El cuadro norteamericano se tomó la revancha del duelo de la fase inicial, en el que España se impuso en la tanda de penaltis (5-3) tras un trabajado empate (12-12) y además sucede al equipo español, que acudía a la cita como vigente campeón.

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Si aquel primer enfrentamiento ya había dejado clara la igualdad entre ambas selecciones en el plano ofensivo, este segundo capítulo siguió un guion muy distinto, convertido desde el inicio en un pulso de defensas.

El equipo dirigido por Jordi Valls se estrelló ante el sólido entramado defensivo estadounidense, que logró desactivar a sus principales referencias, Bea Ortiz (0/5 goles) y Elena Ruiz (1/7), un factor que terminó siendo determinante.

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Aun así, España entró al último período con ventaja (5-4). Sin embargo, en el tramo definitivo emergió la figura de Isabel Williams, la portera del CN Sabadell, que apagó por completo el ataque español. Con doce paradas en su cuenta, protagonizó un último cuarto perfecto: ocho minutos sin encajar un solo gol que condenaron a España al 5-7 final.

Con el billete ya asegurado para la Superfinal de Sídney (Australia), gran cita internacional del verano en ausencia de Mundial y Europeo, la vigente campeona olímpica buscará ahora la segunda plaza de la división este miércoles (18:30 CET) ante Países Bajos, que ya la apartó de la lucha por las medallas en el último Europeo. EFE

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