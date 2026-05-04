Temas del día de EFE España del martes 5 de mayo de 2023

JUICIO KITCHEN

San Fernando de Henares (Madrid) - La Audiencia Nacional prosigue el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, con el testimonio de varios policías que participaron en los registros tras la detención del comisario José Manuel Villarejo

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DESEMPLEO ABRIL

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Madrid - Los Ministerios de Trabajo y de la Seguridad Social publican los datos de paro registrado y afiliación de abril, después de que en marzo se alcanzara el récord de 21.882.147 afiliaciones por el tirón de la hostelería en la Semana Santa.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

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EMPLEO PÚBLICO

Madrid - El Consejo de Ministros aprueba la oferta pública de empleo de 2026 para la Administración General del Estado (AGE), después de que para 2025 se aprobaran 36.588 plazas, 3.546 menos que las previstas en la oferta récord de 2024.

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CARLOS GARAIKOETXEA

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Vitoria - El fallecimiento del primer lehendakari tras la aprobación del Estatuto de Gernika, Carlos Garaikoetxea, sacude la política vasca y navarra, cuyos representantes rememoran la aportación política de una figura clave en el desarrollo del autogobierno de Euskadi, a la espera de detallar los actos de despedida.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Sevilla - Los principales candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía vuelven a participar en actos en la campaña para las autonómicas del 17 de mayo después de enfrentarse en el primer debate televisado, en una jornada en la que el expresidente del Gobierno José Luis Rodrígez Zapatero apoyará a la socialista María Jesús Montero y el presidente de Vox, Santiago Abascal, a Manuel Gavira.

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Sevilla - La "fuerza" de Andalucía, los servicios públicos, el "sentido común", la "izquierda andaluza" o la apelación al sentimiento son las ideas que utilizan los partidos para pedir el voto en las elecciones del 17 de mayo.

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LEY INFANCIA

Madrid - El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la ampliación de la ley de protección a los menores frente a la violencia, que, entre otras medidas, hará obligatorio escuchar a los menores sin límite de edad en los procesos que les afecten y que impedirá que se fije custodia compartida si les puede afectar negativamente.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

MENORES INTERNET

Madrid - FAD Juventud presenta la investigación 'Código 505. Un estudio sobre las ciberviolencias entre la juventud española', que analiza cómo los jóvenes de 15 a 29 años perciben y afrontan estas situaciones.

(Texto)(Fototeca)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Maribel, Rim, Soledad, Kashief... son algunos de los voluntarios que emplean su tiempo libre en ayudar a contrarreloj a otras personas a conseguir formalizar su solicitud para la regularización extraordinaria de migrantes, una red de solidaridad que sostiene a quienes más lo necesitan frente a los discursos de odio y detractores de la medida.

(Texto) (Vídeo)

BANDERAS AZULES

Madrid - El Gobierno presenta las Banderas Azules 2026 en una conferencia de prensa en la que da a conocer el listado oficial de playas distinguidas este año con el objetivo de superar los 642 distintivos alcanzados por España el pasado año y evidenciar la excelencia de sus aguas, su accesibilidad y seguridad.

(Texto) (Infografía) (Foto) (Vídeo)

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Madrid - Las vías de acceso a las grandes ciudades españolas en hora punta continúan colapsándose de coches ocupados en su mayoría con una única persona: una imagen cotidiana que refleja un modelo de movilidad cada vez más ineficiente y contaminante que algunas iniciativas intentan revertir fomentando el coche compartido. Raúl Gómez

(Texto) (Foto)

MÚSICA DISCO (Entrevista)

Madrid - La banda vallisoletana Siloé charla con EFE sobre 'Terrorismo emocional', el disco que publica este viernes en su mejor momento de popularidad tras más de diez años de carrera y después de agotar en menos de 48 horas todas las entradas del que será su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid. Javier Herrero

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GASTRONOMÍA REGENERATIVA

San Sebastián - La gastronomía regenerativa, una tendencia que supone que la excelencia no comienza en la cocina sino en la tierra, en el viñedo y en la forma de cultivar los alimentos, centra una jornada en el Basque Culinary Center de San Sebastián, que mostrará el trabajo desarrollado en su 'huerta-escuela', un aula abierta al cielo de iniciación e innovación.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. (Texto)

09:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta al vicesecretario de Cultura y portavoz nacional del partido, Borja Sémper, en los desayunos de Fórum Europa. Hotel Four Seasons (Sevilla, 3). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Rueda de prensa posterior. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:30h.- València.- VIVIENDA INVESTIGACIÓN.- La Comisión de Investigación de Les Corts Valencianes sobre la adjudicación de las viviendas del Residencial Les Naus de Alicante debate las propuestas de los grupos parlamentarios sobre el plan de trabajo de la misma. Palau de Les Corts, plaza de san Lorenzo, 4. (Texto)

11:30h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau declara en la Audiencia Nacional junto a otros activistas que participaron el pasado otoño en una flotilla que intentó llegar a Gaza y que fueron detenidos por Israel. Declaraciones a los medios a las 11. Audiencia Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA UCRANIA.- Visita de una delegación de la red parlamentaria global United for Ukraine, compuesta por presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores y de Asuntos Europeos de diversos parlamentos, para reunirse con la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de España. Sala Clara Campoamor del Senado. (A las 16:00, en el Congreso con la Comisión mixta para la UE). (Texto)

12:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- La Junta de Portavoces del Congreso aborda la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por la situación de la Flotilla Global Sumud y la detención en Israel de un ciudadano hispanopalestino que formaba parte de la expedición. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA EEUU.- La reina Sofía inaugura el congreso sobre Monarquía Española y la independencia de Estados Unidos en su 250 aniversario Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad CEU San Pablo. C/ Julián Romea, 23. Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES ANDALUCÍA

13:00h.- Puente Genil (Córdoba).-ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios. Plaza de España. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Dos Hermanas (Sevilla).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Mnuel Gavira, participan en un acto electoral. Plaza de la Mina. (Texto)

20:30h.- Huelva.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- Mitin del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero. Campus del Carmen, Universidad de Huelva. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- TURISMO EXTRANJEROS.- El INE publica las cifras de entradas de turistas extranjeros y gasto asociado de marzo (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- DESEMPLEO ABRIL.- Los Ministerios de Trabajo e Inclusión publican los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social relativos al mes de abril. (Texto) (Infografía)

9:30h.- Madrid.- EMPLEO PÚBLICO.- El Consejo de Ministros aprueba la oferta pública de empleo de 2026 para la Administración General del Estado (AGE). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:00h.- Madrid.- DESEMPLEO ABRIL.- Los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, presentan los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de abril. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- EMPLEO AUTÓNOMOS.- El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, inaugura el VII Foro Emprendedores y Autónomos organizado por ATA. Diego de León, 50. (Texto)

10:00h.- Bilbao.- TUBOS REUNIDOS.- Trabajadores de Tubos Reunidos se concentran frente a las oficinas de la empresa en Bilbao y ofrecen una rueda de prensa. Después, se manifiestan por la capital vizcaína. Máximo Agirre, 18. (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- ADVANCED FACTORIES.- El salón Advanced Factories inaugura su décima edición, que reúne a empresas internacionales de los campos de la automatización, la robótica y la industria 4.0. Fira de Barcelona. (Texto)

16:30h- La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, clausura el VII Foro Emprendedores y Autónomos organizado por la asociación ATA, junto al presidente de la asociación, Lorenzo Amor. (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- SENADO ECONOMÍA.- La Comisión de Economía y la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado debaten diversas mociones sobre temas como los fondos de pensiones de empleo o el impulso a la internacionalización de las pymes.

18:00h.- Madrid.- TURISMO PROMOCIÓN.- Presentación de la campaña de comunicación ‘El turismo tiene nombre propio’, impulsada por las empresas españolas con financiación del Ministerio de Industria y Turismo, que busca reivindicar el valor humano del turismo en España. Participan el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. CEOE. Calle Diego de León, 50. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Murcia.- JUICIO VALLEY.- La Audiencia Provincial de Murcia inicia el juicio del caso Valley de presunta corrupción contra once acusados, entre ellos el exalcalde de Villanueva del Río Segura José Luis López Ayala (PP) y el exconcejal de Archena Brígido Palazón Garrido (Unión Independiente del Pueblo). Audiencia Provincial. (Texto)

09:30h.- Valladolid.- JUICIO ATAÚDES.- Comienzan las declaraciones de varias personas en su doble condición de testigo perito en el juicio que se celebra contra veintitrés personas acusadas de retirar féretros a los difuntos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en una funeraria de Valladolid. Audiencia Provincial de Valladolid (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO KITCHEN.- La Audiencia Nacional prosigue el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, con el testimonio de varios agentes llamados por las defensas. Audiencia Nacional. Calle del Mar Cantábrico (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Barcelona.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Varios testigos de la represión franquista explican las sensaciones que tuvieron cuando en diciembre pasado, en el marco de una investigación de la Fiscalía, entraron en la comisaría de Via Laietana. Via Laitena, 43. Barcelona. (Texto)

10:00h.- La Coruña.- SEGURIDAD VIAL.- El director general de Tráfico, Pere Navarro, participa en una jornada sobre 'Peatones y seguridad vial' junto al Ayuntamiento de A Coruña y la Fegamp. Domus. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- POLICÍA NACIONAL.- La Policía Nacional realiza la XIV exhibición de unidades policiales en la plaza de toros de Las Ventas. Plaza de Toros de Las Ventas (C/Alcalá, 237). (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia Provincial de Madrid inicia el juicio con jurado a un hombre para el que la Fiscalía pide 28 años de cárcel por asesinar a su pareja, arrastrándola con su coche. Audiencia Provincial. (Texto)

11:00h.- Madrid.- VIOLENCIA DIGITAL.- La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, preside la presentación de la nueva campaña de sensibilización de la Policía Nacional y Fundación Legálitas dirigida a concienciar a los más jóvenes sobre la violencia digital. IES San Isidro. C/ Toledo,39 (Texto)

11:30h.- Madrid.- SUCESOS NARCOTRÁFICO.- El juez de la Audiencia Nacional que investiga a una presunta red de narcotráfico en la que estaría vinculado el exjefe de la UDEF en Madrid interroga a Bijan B. y Alina B. a quienes se relaciona con la estructura internacional de blanqueo de capitales del considerado líder de la red. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- SENADO MOCIÓN.- Debate de una moción a favor de la vigilancia del terrorismo y las estafas financieras en la Comisión de Economía, Comercio y Empresa del Senado.

16:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Debate de una moción para favorecer la empleabilidad de las personas migrantes en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado.

19:00h.- Barcelona.- GOBIERNO DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, participa en los Foros de Vanguardia en Barcelona. Auditorio MGS (Entença, 385. Barcelona). (Texto)

SOCIEDAD

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza, como cada martes, los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles, que en los últimos meses se ha mantenido en niveles de récord histórico. (Texto) (Infografía)

Murcia.- TAJO SEGURA.- El Tribunal Supremo tiene previsto resolver el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra las nuevas reglas de explotación del trasvase, lo que puede activar el cambio normativo.

09:00h.- Madrid.- FORO SALUD.- Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, y María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente en la Organización Mundial de la Salud, intervienen en el lIII Foro Salud. Sede de elEconomista (c/ Condesa de Venadito, 1).

09:30h.- Madrid.- El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la ampliación de la ley de protección a los menores frente a la violencia. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:30h.- Pamplona.- SALUD LABORAL.- Presentación de la 'Guía para gestionar el malestar emocional' elaborada por Mutua Navarra con claves para gestionar problemas como la ansiedad o la depresión. Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra.

10:00h.- Madrid.- SANIDAD MEDICAMENTOS.- Roche presenta la primera combinación de un anticuerpo biespecífico para el linfoma más frecuente en adultos que han recaído o no responden a la terapia inicial, el linfoma B difuso de células grandes (LBDCG). Espacio Comet Retiro. Alfonso XII, 30

10:30h.- Madrid.- MENORES INTERNET.- FAD Juventud presenta la investigación 'Código 505. Un estudio sobre las ciberviolencias entre la juventud española'. C/ Fuencarral, 3. (Texto)

10:30h.- Zaragoza.- CIENCIA CAJAL.- La Universidad de Zaragoza celebra el acto institucional por el 'Día de Cajal'. Paraninfo. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- MENORES INTERNET.- FAD Juventud presenta la investigación “Código 505. Un estudio sobre las ciberviolencias entre la juventud española". C/ Fuencarral, 3. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SISTEMA DEPENDENCIA.- Movilización de la Federación de Pensionistas de CCOO contra el retroceso en la financiación del sistema de dependencia. Puerta del Sol.

11:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA COMUNICACIÓN HUMANIDADES.- El jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades se reúne en Oviedo para iniciar las deliberaciones del galardón, que se fallará este miércoles. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto)

12:00h.- Bilbao.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Declaraciones de tres participantes vascos en la Global Sumud Flotilla. Palacio de Justicia (Texto) (Foto)

13:15h.- Barcelona.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, y la titular de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, se reúnen para hacer un balance de la regularización extraordinaria. Carrer Mallorca, 278. (Texto)

16:00h.- Madrid.- IGUALDAD DERECHOS.- La Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado debate una moción sobre el refuerzo de los derechos vinculados al cuidado y crianza de hijos, en el camino para alcanzar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Senado.

16:00h.- Madrid.- ACOSO ESCOLAR.- Jornada sobre el acoso escolar organizada por el Grupo Popular en el Senado y que será clausurada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:30h.- San Javier (Murcia).- ESPACIO ASTRONAUTAS.- La astronauta Sara García asiste a un entrenamiento de astronautas en la Base Aérea de San Javier (Murcia) que estará presidido por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

08:45h.- San Sebastián.- GASTRONOMÍA REGENERATIVA.- El Basque Culinary Center organiza una jornada sobre gastronomía regenerativa. Basque Culinary. (Texto) (Foto)

10:00h.- Barcelona.- PERE GIMFERRER.- El documental 'Pere Gimferrer. Retrat d'un artista adolescent', creado por Lídia Penelo y con dirección y producción de Poldo Pomés, se estrena hoy. CaixaForum Barcelona. Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. (Texto) (Foto).

10:30h.- Jandía (Fuerteventura).- CINE RODAJE.- El director Cristian Beteta, ganador del Goya al mejor cortometraje de 2026, expone en rueda de prensa algunas de las claves de su ópera prima, 'Mi zona'. Gasolinera Shell El Mirador (barranco de Los Canarios).

11:00h.- Segovia.- ACUEDUCTO SEGOVIA.- El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, y el alcalde de Segovia, José Mazarías, firman un protocolo para la protección del Acueducto. Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- CHEMA MADOZ.- La Galería Elvira González presenta, en el marco del Festival PHotoESPAÑA, la quinta exposición individual del fotógrafo Chema Madoz en la galería. El artista realizará una visita guiada por la muestra. C/ Hermanos Álvarez Quintero, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Sevilla.- GENERACIÓN 27.- Presentación del cartel del Ateneo de Sevilla con motivo de la conmemoración del I Centenario de la Generación del 27. Ateneo de Sevilla.

19:00h.- San Sebastián.- CULTURA CINE.- Los cineastas y escritores Manuel Gutiérrez Aragón y Luis López Carrasco protagonizan la última sesión del ciclo ‘Diálogos de Cineastas’. Convento de Santa Teresa.

19:30h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- Acto de entrega del XXIII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil que ha recaído en la novela 'Kö. La historia más grande jamás contada", escrita por Care Santos y Adrián Olmedo. La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2.

EFE

slp/jls

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