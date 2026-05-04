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Marlaska alaba la vocación de servicio público de las fuerzas de seguridad y del Ejército

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Madrid, 4 may (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reivindicado este lunes la vocación de servicio público de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército porque es la mejor forma de trabajar "con y para los demás" y el pilar fundamental "que cohesiona y construye la mejor España".

Lo ha hecho en la gala de entrega de la primera edición de los Premios Valor y Servicio otorgados por el Periódico de España y Prensa Ibérica para distinguir el desempeño ejemplar de miembros de las Fuerzas Armadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al que también ha asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles.

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"Aplaudo todas las iniciativas que reivindican y reconocen lo público, porque creo, simplemente, que es el pilar que cohesiona y construye la mejor España, es la forma de trabajar con y para los demás, siempre en la búsqueda del bien común, con el objetivo de construir una sociedad justa y comprometida con todos sus ciudadanos, especialmente con los más vulnerables", ha subrayado el ministro.

Y ha instado a "exhibir con más orgullo y más veracidad si cabe" esa vocación de servicio en un momento en el que, según ha opinado, "con frecuencia se pone en duda el valor de lo común"

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Marlaska ha valorado el trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque "más allá" de su labor diaria, son capaces de afrontar circunstancias excepcionales "con profesionalidad y generosidad".

En este sentido, ha recordado el ministro que en estos últimos años han afrontado crisis como la pandemia de la covid, fenómenos naturales extremos como el volcán de La Palma o la dana de Valencia, situaciones derivadas del "convulso" contexto internacional o la organización de grandes citas internacionales, como será el próximo mes de junio el viaje del papa a España.

Por su parte, el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, ha destacado la "entrega y determinación inquebrantable" de los galardonados, de quienes ha dicho que "velan cada día" por los pilares más esenciales de la convivencia como la seguridad, la libertad y la paz.

Entre los premiados, figura la Legión Española, que ha recibido el galardón al valor en acto de servicio, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como homenaje a los caídos en acto de servicio o el Grupo 43 del Ejército del Aire y del Espacio, reconocido con el premio a los servicios a la comunidad.

Otros de los galardonados han sido e ex alto representante europeo para la Política Exterior Javier Solana, que ha recogido el reconocimiento a la defensa de Europa, y la campaña 'No te lo guardes' de la Policía Nacional que enseña a pedir ayuda frente al acoso y el abuso escolar ha sido premiada en la categoría de protección de la infancia. EFE

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