Amplían en Fiscalía la denuncia contra las macroplantas solares en la provincia de Jaén

Jaén, 4 may (EFE).- La formación política Andalucía Por Sí – Andalucistas, ha anunciado este lunes la ampliación de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente contra el modelo de implantación de macroplantas de biogás en la provincia de Jaén por haber recurrido al fraccionamiento ilegal de seis plantas.

“Denunciamos seis macroplantas promovidas por el mismo grupo empresarial porque entendemos que suponen el fraccionamiento ilegal de un gran proyecto energético para evitar una evaluación de impacto ambiental acumulada”, ha explicado Antonio Jesús Rodríguez, candidato de esta formación en las elecciones autonómicas.

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La denuncia inicial fue presentada en diciembre en colaboración con ayuntamientos, grupos municipales y plataformas ciudadanas y señalaba ya la posible existencia de un macroproyecto dividido artificialmente en varios expedientes.

La ampliación presentada hoy incorpora un nuevo elemento que consideran clave: una sentencia de un Juzgado de Andújar (Jaén) que ratifica la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el fraccionamiento de proyectos energéticos en la provincia, en un caso de plantas solares en Lopera.

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Desde Andalucía Por Sí consideran que este precedente judicial refuerza la necesidad de que la Fiscalía investigue el conjunto del modelo del biogás en Jaén. Rodríguez ha sido especialmente contundente al señalar la responsabilidad política de la Junta como “la gran impulsora de este modelo”.

Y han añadido: “Juanma Moreno y la candidata del Partido Popular por Jaén, la consejera de Medio Ambiente, son responsables de querer convertir Jaén en el estercolero del sur de Europa”. EFE

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