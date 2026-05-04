Iván Redondo no descarta volver a la trastienda de la política si se lo proponen

Madrid, 4 may (EFE).- El consultor político Iván Redondo, que entre 2018 y 2021 ocupó el cargo de director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que "si llega le momento" está preparado para volver a la trastienda de la política tras dejar Moncloa por problemas de salud, porque le preocupa su país ante "la corrosión, malestar e ira".

Redondo (Donostia, 1981) ha presentado su libro 'El manual', en el que integra memorias sobre los entresijos del poder, lecciones aprendidas y pronósticos del futuro político inmediato.

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Redondo ha defendido que su prioridad en este momento es su grupo empresarial -es consejero del Grupo Godó-, aunque no ha descartado volver a la política si le surgiera alguna propuesta: "Tengo el corazón sano y estoy fuerte".

"¡Quiero a mi país!", ha exclamado y ha defendido que tiene "vocación de servicio público", porque "las personas son lo primero" y conoce "el Estado, el sistema y el país", en momentos ahora de "gran corrosión y polarización".

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Ha confesado que su salida como director del Gabinete de las Presidencia se debió a problemas de salud, ya que fue intervenido quirúrgicamente el 17 de diciembre de 2020 tras ser diagnosticado de comunicación interauricular (CIA), algo que coloquialmente se conoce como "un agujero en el corazón" y que en sus últimos meses en la Moncloa estuvo "muy medicado" y hasta "depresivo". Así, ha contado que solo Sánchez supo de su enfermedad

El exasesor de Sánchez ha hablado de su paso por el Gabinete de la Presidencia y ha contado que trató de "unir generaciones, con independencia" de las fechas de nacimiento.

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Ha remarcado que la labor de los asesores es "complementar el criterio presidencial", pero ha aclarado que si identifican un "20 % de discrepancia o matiz", tienen la capacidad de "modificar el criterio" del Consejo de Ministros".

Asimismo, Redondo ha desvelado su aporte al PSOE al dirigir numerosas campañas electorales y ha reafirmado así su "compromiso" con el partido, pero respetando la jerarquías de sus dirigentes. EFE

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