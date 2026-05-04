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Martes, 5 de mayo de 2026

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES ARSENAL-ATLÉTICO MADRID

Londres. El Arsenal y el Atlético de Madrid se enfrentan este martes en el Emirates Stadium de Londres en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, partido al que llegan tras el empate 1-1 del primer partido en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital de españa de la pasada semana.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES BAYERN-PSG

Redacción Deportes. Tras el espectacular 5-4 de la ida, en París, el Bayern de Múnich y el PSG ultiman su preparación de cara a la vuelta que decidirá el rival del Arsenal o el Atlético de Madrid en la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo en Budapest.

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BALONCESTO EUROLIGA

Redacción Deportes. El Real Madrid viaja este lunes a la localidad búlgara de Botevgrad con la intención de poner el definitivo 3-0 en la eliminatoria ante el Hapoel IBI Tel Aviv y conseguir el pase a la Fase Final de la Euroliga, con la única y sensible baja del pívot caboverdiano Walter Tavares. También se juega el tercer duelo entre el Mónaco y el Olympiacos, con ventaja 2-0 a favor del cuadro griego.

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TENIS ROMA

Roma. Comienzan este martes en las pistas de tierra batida del Foro Itálico de Roma los Internacionales de Italia de tenis, y lo hace con los primeros partidos del WTA 1.000 femenino, en el que defiende el título la italiana Jasmine Paoline y en el que parte como primera cabeza de serie la número 1 mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

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CICLISMO VUELTA A ESPAÑA FEMENINA

Redacción Deportes. La Vuelta ciclista a España femenina continúa este martes en Galicia con la tercera de las siete etapas, con un recorrido de 121,2 kilómetros entre Padrón y A Coruña si  apenbas dificultades orográficas. Lidera la general la alemana Franziska Koch, del FDJ United-SUEZ.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Presentación de la Carrera de la Mujer (12.00. Ayuntamiento de Madrid).

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BALONCESTO

- Euroliga. Cuartos de final. Terceros partidos (al mejor de cinco) (FOTO): Hapoel Tel Aviv-Real Madrid, en Botevgrad, Bulgaria (0-2) (18.00); y Mónaco-Olympiacos (0-2) (19.45).

. Última hora del Panathinaikos-Valencia Basket.

- NBA. Playoffs. Cuartos de final (al mejor de siete partidos). Primer partido: Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers (1.00) y Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers (02:30).

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BALONMANO

- Liga de Campeones. Última hora del partido de vuelta de cuartos de final Barça-Nantes.

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CICLISMO

- Vuelta a España femenina (hasta 9). 3ª etapa. Padrón-A Coruña. 121,2 km. (FOTO)

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FÚTBOL

- Liga de Campeones (semifinales, vuelta) (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO). Crónica y vestuarios del Arsenal-Atlético de Madrid (21.00).

. Enrique Cerezo, presidente del At. Madrid, atiende a los medios en Londres a las 11:10 a la entrada de la comida oficial en el Emirates Stadium.

. Previa del Bayern Múnich-París Saint-Germain.

. Bayern Munich. Entrenamiento a las 14.00 y rueda de prensa de Vincent Kompany y un jugador a las 15.30 en su ciudad deportiva. (FOTO) ZULETA

. PSG. Rueda de prensa de Luis Enrique y un jugador a las 17.15 y entrenamiento a las 18.30 en el Allianz Arena. (FOTO)

- Europeo sub-17 femenino, en Irlanda del Norte: España-Finlandia (18.00).

- Buenos Aires. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Los Ángeles. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participa en un foro organizado por la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles para hablar sobre cómo el fútbol está impulsando la inversión, el desarrollo y las oportunidades a escala global.

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GOLF

- Tiger Woods comparece ante un tribunal en el condado de Martin, en Florida (EE.UU.). (FOTO) (VÍDEO)

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TENIS

- ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17) (FOTO). Empieza el torneo femenino.

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WATERPOLO

- Copa del Mundo femenina, división 1, en Rotterdam (Países Bajos) (hasta 6). Partidos eliminatorios: España-Estados Unidos (20.15).

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dep/EFE

Redacción EFE Deportes      

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