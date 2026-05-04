Sanidad retira del mercado un lote de una colonia de bebés por etiquetado incompleto

Madrid, 4 may (EFE).- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha retirado del mercado un lote de la colonia de bebes 'Suavinex Baby Cologne Memories' por no indicar en su etiquetado que contiene limonene, linalool y geraniol en una concentración superior al 0,001 %.

En concreto, la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad ha ordenado el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación del lote 24100513 de la colonia tras detectarse la presencia de esos alérgenos en esa concentración.

PUBLICIDAD

Así lo determina porque el reglamento sobre productos cosméticos establece que determinados alérgenos, entre los que se encuentran el limonene, el linalool y el geraniol, deben declararse en el etiquetado siempre que su concentración supere el 0,001 %.

Según la Aemps, la ausencia de esta información en el etiquetado podría suponer un riesgo grave para la salud de las personas sensibilizadas, especialmente al tratarse de un producto destinado a población infantil.

PUBLICIDAD

La empresa responsable ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta y también está recuperando los productos adquiridos por los consumidores. La agencia, por su parte, ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. EFE