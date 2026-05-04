Espana agencias

Sanidad retira del mercado un lote de una colonia de bebés por etiquetado incompleto

Guardar

Madrid, 4 may (EFE).- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha retirado del mercado un lote de la colonia de bebes 'Suavinex Baby Cologne Memories' por no indicar en su etiquetado que contiene limonene, linalool y geraniol en una concentración superior al 0,001 %.

En concreto, la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad ha ordenado el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación del lote 24100513 de la colonia tras detectarse la presencia de esos alérgenos en esa concentración.

PUBLICIDAD

Así lo determina porque el reglamento sobre productos cosméticos establece que determinados alérgenos, entre los que se encuentran el limonene, el linalool y el geraniol, deben declararse en el etiquetado siempre que su concentración supere el 0,001 %.

Según la Aemps, la ausencia de esta información en el etiquetado podría suponer un riesgo grave para la salud de las personas sensibilizadas, especialmente al tratarse de un producto destinado a población infantil.

PUBLICIDAD

La empresa responsable ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta y también está recuperando los productos adquiridos por los consumidores. La agencia, por su parte, ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ábalos denuncia que su caso está "juzgado hace tiempo" y "con condena clara"

Infobae

Continúa por tierra, mar y aire la búsqueda del pescador francés que naufragó en Asturias

Infobae

Bolaños asegura que nunca habló con Aldama y denuncia sus difamaciones y burdas mentiras

Infobae

Barcelona, única capital donde cae en abril el precio del alquiler de vivienda anunciado

Infobae

Piden la amnistía para 18 acusados por una protesta en la UB que afrontan más de dos años de cárcel

Piden la amnistía para 18 acusados por una protesta en la UB que afrontan más de dos años de cárcel
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

El exjefe del CNI niega que los servicios secretos participasen en la operación de espionaje a Bárcenas

Ábalos niega irregularidades en la compra de mascarillas: “Koldo me dijo que se habían aportado hasta cuatro ofertas y ninguna pasó por mi mano”

Así están las encuestas: el PP se impone al PSOE pese a absorber el voto de Sumar, que toca fondo

Transportes paga un curso de liderazgo a sus ingenieros aeronáuticos porque ha detectado que “no tienen habilidades personales”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

Qué pasa cuando hay inflación: los precios de la energía suben y bajan rápido, pero los de los alimentos suben rápido y bajan despacio

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev