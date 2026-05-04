Espana agencias

Los Patios de Córdoba, espléndidos tras el comienzo de año aciago con las borrascas

Guardar

Mercedes Martínez

Córdoba, 4 may (EFE).- Si hay una fiesta emblemática de Córdoba esa es, sin lugar a dudas, los Patios, que en esta edición se encuentran "espléndidos" a pesar del comienzo de año aciago que tuvieron con el tren de borrascas que afectó a la provincia entre finales de enero y principios de febrero.

PUBLICIDAD

Esta fiesta cumple este año su 105 aniversario desde que los vecinos decidieron abrir las puertas de sus casas para mostrar sus patios con miles de macetas de gitanillas, petunias y claveles, fundamentalmente.

Durante los últimos días el trasiego ha sido constante para que los patios se encuentren en las mejores condiciones para ser mostrados al mundo, ya que cada año son más los visitantes internacionales que se acercan a contemplarlos.

PUBLICIDAD

Para el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, Miguel Ángel Roldán, el que estos recintos alcancen toda su brillantez es gracias al "cuidado y esmero" que ponen sus cuidadores.

El Festival de Patios cordobeses, que alcanza este 2026 sus 105 años desde su primera edición, contará en este año con 64 patios, uno más que el año pasado, de los que 53 irán a concurso, y estarán abiertos hasta el próximo 17 de mayo.

Los patios, declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 2012, se concentran en las zonas de Regina-Realejo, Santa Marina-San Agustín, Judería-San Francisco, San Lorenzo, Santiago-San Pedro y San Basilio-Alcázar Viejo, la más cercana a la Mezquita-Catedral y la que tradicionalmente congrega más visitantes.

En esta zona se encuentra el patio de Ignacio Álvarez, quien comenta a EFE que han estado ultimando los preparativos hasta última hora después de la incertidumbre de la semana pasada que llovió en la capital cordobesa.

Otro de los patios señeros es el de la calle Marroquíes, uno de los "más grandes", por lo que una de sus cuidadoras Ángela Moreno ha resaltado a EFE que estuvieron "hasta ayer a las siete de la tarde" dejando todo perfecto para poder abrir al público esta mañana a las 11.00.

Para Rafael Barón, cuidador del patio de la calle Pastora, 4, las expectativas son buenas para esta edición que se prevé una gran afluencia de visitantes por las temperaturas agradables de estos días en la capital cordobesa.

Este patio, además de las típicas macetas, tiene tres árboles en su interior: un laurel que simboliza la cultura romana, un olivo por los judíos y un naranjo por los árabes, además de una capilla bajo la advocación de la Virgen de la Salud.

El concurso tiene su origen en 1921, cuando fue convocado por primera vez por el Ayuntamiento. Tras interrupciones durante la Guerra Civil, se retomó en 1944 y se ha consolidado como uno de los principales atractivos del Mayo Festivo cordobés. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del lunes 4 de mayo de 2026 (13:30 horas)

Infobae

El artista Igshaan Adams crea tapices y "nubes de polvo" desde la danza para el Guggenheim

Infobae

El TSJA confirma cuatro años y medio de cárcel para tres acusados de alijar 1.350 kilos de hachís

El TSJA confirma cuatro años y medio de cárcel para tres acusados de alijar 1.350 kilos de hachís

UGT señala al uso del periodo de prueba o al empleo parcial como "sombras" tras la reforma

Infobae

Ábalos dice que conoció a Jéssica por Aldama y sugiere que el empresario la ha coaccionado para declarar contra él

Ábalos dice que conoció a Jéssica por Aldama y sugiere que el empresario la ha coaccionado para declarar contra él
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

El exjefe del CNI niega que los servicios secretos participasen en la operación de espionaje a Bárcenas

Ábalos niega irregularidades en la compra de mascarillas: “Koldo me dijo que se habían aportado hasta cuatro ofertas y ninguna pasó por mi mano”

Así están las encuestas: el PP se impone al PSOE pese a absorber el voto de Sumar, que toca fondo

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev