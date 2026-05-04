Los Patios de Córdoba, espléndidos tras el comienzo de año aciago con las borrascas

Mercedes Martínez

Córdoba, 4 may (EFE).- Si hay una fiesta emblemática de Córdoba esa es, sin lugar a dudas, los Patios, que en esta edición se encuentran "espléndidos" a pesar del comienzo de año aciago que tuvieron con el tren de borrascas que afectó a la provincia entre finales de enero y principios de febrero.

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Esta fiesta cumple este año su 105 aniversario desde que los vecinos decidieron abrir las puertas de sus casas para mostrar sus patios con miles de macetas de gitanillas, petunias y claveles, fundamentalmente.

Durante los últimos días el trasiego ha sido constante para que los patios se encuentren en las mejores condiciones para ser mostrados al mundo, ya que cada año son más los visitantes internacionales que se acercan a contemplarlos.

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Para el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, Miguel Ángel Roldán, el que estos recintos alcancen toda su brillantez es gracias al "cuidado y esmero" que ponen sus cuidadores.

El Festival de Patios cordobeses, que alcanza este 2026 sus 105 años desde su primera edición, contará en este año con 64 patios, uno más que el año pasado, de los que 53 irán a concurso, y estarán abiertos hasta el próximo 17 de mayo.

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Los patios, declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 2012, se concentran en las zonas de Regina-Realejo, Santa Marina-San Agustín, Judería-San Francisco, San Lorenzo, Santiago-San Pedro y San Basilio-Alcázar Viejo, la más cercana a la Mezquita-Catedral y la que tradicionalmente congrega más visitantes.

En esta zona se encuentra el patio de Ignacio Álvarez, quien comenta a EFE que han estado ultimando los preparativos hasta última hora después de la incertidumbre de la semana pasada que llovió en la capital cordobesa.

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Otro de los patios señeros es el de la calle Marroquíes, uno de los "más grandes", por lo que una de sus cuidadoras Ángela Moreno ha resaltado a EFE que estuvieron "hasta ayer a las siete de la tarde" dejando todo perfecto para poder abrir al público esta mañana a las 11.00.

Para Rafael Barón, cuidador del patio de la calle Pastora, 4, las expectativas son buenas para esta edición que se prevé una gran afluencia de visitantes por las temperaturas agradables de estos días en la capital cordobesa.

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Este patio, además de las típicas macetas, tiene tres árboles en su interior: un laurel que simboliza la cultura romana, un olivo por los judíos y un naranjo por los árabes, además de una capilla bajo la advocación de la Virgen de la Salud.

El concurso tiene su origen en 1921, cuando fue convocado por primera vez por el Ayuntamiento. Tras interrupciones durante la Guerra Civil, se retomó en 1944 y se ha consolidado como uno de los principales atractivos del Mayo Festivo cordobés. EFE

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