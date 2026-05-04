La RAE celebrará un pleno abierto en León por el noveno centenario de la muerte de Urraca

León, 4 may (EFE).- La Real Academia de la Lengua Española (RAE) celebrará el cuarto pleno externo de su historia en el Ayuntamiento de San Marcelo, en León, en una iniciativa abierta a la ciudadanía que se enmarca en la conmemoración del noveno centenario de la muerte de la reina Urraca I.

Será la cuarta vez que los académicos de la RAE abandonen el salón oval donde tradicionalmente se celebran sus sesiones para trasladarse en este caso al Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Marcelo el próximo día 14.

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Las tres ocasiones anteriores han sido la conmemoración del bicentenario de las Cortes de Cádiz en 2012 en Argamasilla de Alba; en 2015 por el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del 'Quijote'; y en 2023 en Zaragoza en un acto de homenaje a los directores Fernando Lázaro Carreter y Manuel Alvar, en el año del centenario de su nacimiento.

El alcalde de León ha explicado este lunes en una rueda de prensa que la RAE mantiene con esta ciudad "vínculos indisolubles” con la pertenencia de tres leoneses a la institución: Salvador Gutiérrez, que ocupa el sillón de la S, José María Merino, (m) y Luis Mateo Díez (I).

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Por su parte, Salvador Gutiérrez ha explicado que el pleno es el órgano más importante, representativo y decisivo de la Real Academia que, “de manera muy excepcional, sale de la institución y lo hace por causas y motivos muy especiales”.

A este respecto, ha precisado que en esta ocasión se celebrará en León para “honrar el centenario de la reina Urraca, un hecho de enorme relevancia histórica”, pero también “para honrar a tantos escritores y filólogos que han nacido, vivido y germinado sus obras en León”.

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"No es habitual que una provincia dé tantos buenos escritores y tan buenos académicos de la Real Academia", ha valorado.

El pleno está previsto para el 14 de mayo a las 13:00 horas y será abierto al público con aforo limitado.

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La elección de León para acoger esta sesión plenaria pretende dar relieve a la conmemoración del 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca I de León, la primera soberana por derecho propio de Europa, reina de León, Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, Castilla y amplios territorios del norte de Portugal. EFE

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