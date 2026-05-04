80 detenidos en una macro operación antidroga en varios locales de ocio de Benidorm

Benidorm (Alicante), 4 may (EFE).- Un total de 80 personas han sido detenidas por la presunta comisión de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal en el marco de una macro operación policial contra la venta de estupefacientes a pequeña escala en varios locales de una conocida zona de ocio de Benidorm.

Tal y como ha señalado la Policía Nacional en un comunicado, los principales investigados han sido dos empresarios hermanos que regentan varios establecimientos de ocio en Benidorm, y otros dos hermanos, ajenos a la familia, que controlaban toda la seguridad y las relaciones públicas de los locales, encargados de avisar mediante apodos si habían detectado a policías por la zona.

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La investigación y las actuaciones junto a la Policía Local de Benidorm han dado con la intervención a múltiples consumidores a lo largo del año de diversas cantidades de droga adquiridas en los establecimientos bajo sospecha.

Además, durante el desarrollo del operativo se produjeron intervenciones por peleas y riñas tumultuarias en algunos de ellos, llegando en alguna ocasión al hostigamiento y coacción a algunos agentes de la Policía Local de Benidorm por parte de múltiples personas relacionadas con los locales de ocio fruto de las pesquisas, inspecciones y detenciones en dichos establecimientos en fechas pasadas.

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La operación organizó dos intervenciones para inspeccionar hasta siete locales de ocio sobre los que los investigadores habían realizado diversas comprobaciones y que contó con el apoyo también de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana, que derivaron también en seis expedientes sancionadores por incumplimientos administrativos como la superación de aforos, carencia de seguros, incumplimiento de medidas de evacuación, ejercicio del derecho de admisión arbitrario y discriminatorio o venta de tabaco a menores de edad entre otras.

Durante la primera noche, detuvieron a 53 personas y los agentes intervinieron más de 32.000 euros en efectivo, 40 equipos de comunicación walkie-talkies, 16 teléfonos móviles, seis espráis de pimienta, un puño americano, dos cajas imantadas para la ocultación de drogas, e incautaron 23 gramos de cocaína preparada en dosis, dos gramos de éxtasis, 63 gramos de sustancia de corte y dos gramos de marihuana.

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En la segunda, arrestaron a 24 personas más del grupo criminal, mientras que los dos empresarios y regentes de los establecimientos de ocio fueron detenidos varios días después. El último apresado fue uno de los dos hermanos que controlaba la seguridad, mientras que el otro sigue en libertad y no se ha localizado hasta el momento.

Las 80 personas, de entre 18 y 82 años, han sido detenidas por presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal y fueron puestos en libertad tras ser oídos en declaración, siendo remitidas todas las actuaciones al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Benidorm. EFE

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