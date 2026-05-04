Espana agencias

80 detenidos en una macro operación antidroga en varios locales de ocio de Benidorm

Guardar

Benidorm (Alicante), 4 may (EFE).- Un total de 80 personas han sido detenidas por la presunta comisión de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal en el marco de una macro operación policial contra la venta de estupefacientes a pequeña escala en varios locales de una conocida zona de ocio de Benidorm.

Tal y como ha señalado la Policía Nacional en un comunicado, los principales investigados han sido dos empresarios hermanos que regentan varios establecimientos de ocio en Benidorm, y otros dos hermanos, ajenos a la familia, que controlaban toda la seguridad y las relaciones públicas de los locales, encargados de avisar mediante apodos si habían detectado a policías por la zona.

PUBLICIDAD

La investigación y las actuaciones junto a la Policía Local de Benidorm han dado con la intervención a múltiples consumidores a lo largo del año de diversas cantidades de droga adquiridas en los establecimientos bajo sospecha.

Además, durante el desarrollo del operativo se produjeron intervenciones por peleas y riñas tumultuarias en algunos de ellos, llegando en alguna ocasión al hostigamiento y coacción a algunos agentes de la Policía Local de Benidorm por parte de múltiples personas relacionadas con los locales de ocio fruto de las pesquisas, inspecciones y detenciones en dichos establecimientos en fechas pasadas.

PUBLICIDAD

La operación organizó dos intervenciones para inspeccionar hasta siete locales de ocio sobre los que los investigadores habían realizado diversas comprobaciones y que contó con el apoyo también de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana, que derivaron también en seis expedientes sancionadores por incumplimientos administrativos como la superación de aforos, carencia de seguros, incumplimiento de medidas de evacuación, ejercicio del derecho de admisión arbitrario y discriminatorio o venta de tabaco a menores de edad entre otras.

Durante la primera noche, detuvieron a 53 personas y los agentes intervinieron más de 32.000 euros en efectivo, 40 equipos de comunicación walkie-talkies, 16 teléfonos móviles, seis espráis de pimienta, un puño americano, dos cajas imantadas para la ocultación de drogas, e incautaron 23 gramos de cocaína preparada en dosis, dos gramos de éxtasis, 63 gramos de sustancia de corte y dos gramos de marihuana.

En la segunda, arrestaron a 24 personas más del grupo criminal, mientras que los dos empresarios y regentes de los establecimientos de ocio fueron detenidos varios días después. El último apresado fue uno de los dos hermanos que controlaba la seguridad, mientras que el otro sigue en libertad y no se ha localizado hasta el momento.

Las 80 personas, de entre 18 y 82 años, han sido detenidas por presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal y fueron puestos en libertad tras ser oídos en declaración, siendo remitidas todas las actuaciones al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Benidorm. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detenido un tercer sospechoso del asesinato a tiros de un hombre en Xirivella (Valencia)

Infobae

La RAE celebrará un pleno abierto en León por el noveno centenario de la muerte de Urraca

Infobae

Borja Sémper se reincorpora a Génova tras diez meses de baja por un cáncer y retoma su actividad política

Borja Sémper se reincorpora a Génova tras diez meses de baja por un cáncer y retoma su actividad política

El Villarreal y Marcelino separan sus caminos por diferencias en el futuro proyecto

Infobae

El Valencia se acoge a un único caso para remontar un 0-2: el Real Madrid-Partizan de 2023

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

El exjefe del CNI niega que los servicios secretos participasen en la operación de espionaje a Bárcenas

Ábalos niega irregularidades en la compra de mascarillas: “Koldo me dijo que se habían aportado hasta cuatro ofertas y ninguna pasó por mi mano”

Así están las encuestas: el PP se impone al PSOE pese a absorber el voto de Sumar, que toca fondo

ECONOMÍA

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

Qué pasa cuando hay inflación: los precios de la energía suben y bajan rápido, pero los de los alimentos suben rápido y bajan despacio

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev