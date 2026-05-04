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Borja Sémper se reincorpora a Génova tras diez meses de baja por un cáncer y retoma su actividad política

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El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha asistido este lunes a la reunión semanal del Comité de Dirección del partido, retomando así su actividad política tras casi diez meses de baja por un cáncer.

Sémper desveló públicamente el pasado 14 de julio que padecía un tumor cancerígeno pero subrayó entonces que había sido detectado en un estadio primigenio y, por lo tanto, la expectativa médica era de "curación".

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Meses después, el propio Sémper afirmó en redes sociales el 8 de diciembre que ya había terminado con la quimioterapia y que recuperaba el ánimo y las fuerzas para afrontar lo que queda por delante. "Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien", escribió.

En estos eses ha tenido alguna aparición puntual. Así, el domingo 21 de diciembre Sémper asistió a la sede nacional del PP para seguir el escrutinio electoral de las elecciones extremeñas junto a Alberto Núñez Feijóo y los demás miembros de la dirección nacional del partido.

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EL 7 DE ENERO VOLVIÓ, PERO NECESITABA OTRA OPERACIÓN

Y el pasado 7 de enero, coincidiendo con el primer comité de dirección del PP de este 2026, el partido distribuyó imágenes de Feijóo junto al portavoz nacional del PP en la sede de la formación. Sin embargo, no retomó entonces su agenda diaria en el PP porque estaba pendiente de ser operado, según indicaron entonces fuentes cercanas a Sémper.

Este lunes el PP ha distribuido un vídeo en el que se ve con buen aspecto volviendo a la sede nacional del PP y saludando a sus compañeros de la cúpula del partido, incluyendo a Alberto Núñez Feijóo.

Además, El Fórum Europa tiene anunciado que Borja Sémper será el protagonista de un desayuno informativo este martes, 5 de mayo en Madrid, confirmando así su reincorporación a la actividad política.

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EuropaPress

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