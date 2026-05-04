El Valencia se acoge a un único caso para remontar un 0-2: el Real Madrid-Partizan de 2023

Valencia, 4 may (EFE).- El Valencia Basket debe remontar un 0-2 ante el Panathinaikos para acceder a la Final a Cuatro de la Euroliga, una circunstancia que se ha dado una única vez en la competición, que fue cuando el Real Madrid apeó al Partizan en la campaña 2022-23 tras perder también los dos primeros partidos en casa en un tenso cruce.

Tras caer 67-68 en el Roig Arena y repetir derrota por 105-107 en ese mismo escenario en el segundo, el Valencia Basket necesita ganar el miércoles en Atenas para forzar un cuarto choque el viernes, volver a vencer y culminar la remontada el 12 de mayo de nuevo como local.

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Desde que se estableció esta eliminatoria de cuartos de final al mejor de cinco partido, en 33 ocasiones un mismo equipo ha ganado los dos primeros partidos para ponerse 2-0 o 0-2. De esas, en 16 ocasiones la serie se ha acabado en el tercer partido.

Eso sí, solo un equipo ha conseguido hacerlo como lo haría el Panathinaikos si gana, es decir con el factor pista en contra. Fue el Fenerbahce que, en 2017, tras vencer precisamente en los dos primeros encuentros en la cancha del equipo griego, le derrotó de nuevo en Turquía en el tercer choque.

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En otras diez ocasiones, las eliminatorias se resolvieron en el cuarto encuentro, bien por 3-1 o bien por 1-3 y en otras siete hubo un quinto encuentro, que decidió por 3-2 o por 2-3 el equipo que pasó a la Final a Cuatro.

Pero solo ha habido una vez que en la que un equipo con el factor cancha a favor perdiera los dos primeros encuentros en su casa, ganara los dos de fuera y en el quinto sí que consiguiera vencer ante su público.

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En la campaña 2022-23, el Real Madrid de Chus Mateo cayó por 87-89 ante el Partizan de Obradovic en el primer encuentro de cuartos y repitió derrota en el segundo por 80-95. Ese choque y la serie estuvo marcado por una tangana final tras una antideportiva de Sergio Llull a Kevin Punter que incluyó una agresión del madridista Guerschon Yabusele a Dante Exum.

A Yabusele le cayó una sanción de cinco partidos, que fue de dos para Kevin Punter y de uno para el madridista Gaby Deck y para Mathias Lessort, pívot del equipo serbio.

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Con ese panorama, el Real Madrid venció por 80-82 en el tercer choque, por 78-85 el cuarto y de nuevo en su casa por 98-94 el quinto. EFE