Espana agencias

Julián Alvarez, Giuliano, Sorloth y Giménez, en la convocatoria para Londres

Guardar

Majadahonda (Madrid), 4 may (EFE).- Julián Alvarez, Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, futbolistas del Atlético de Madrid y bajas el pasado sábado en Valencia, figuran en la convocatoria de 25 jugadores de Diego Simeone para el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, a la que regresa José María Giménez, tras ocho encuentros de baja por lesión.

En el encuentro de ida del pasado miércoles, Julián Alvarez sufrió una torcedura de tobillo, Giuliano Simeone un golpe en la cintura y Sorloth unas molestias en la parte posterior del muslo izquierdo que los apartaron de la visita a Mestalla y de la dinámica normal de los entrenamientos para recuperarse para la cita decisiva del martes en Londres.

PUBLICIDAD

De momento, a la espera del entrenamiento vespertino de este lunes, los tres forman parte de la expedición del Atlético, que tiene las dos únicas bajas de Nico González y Pablo Barrios, aquejados de sendas lesiones musculares, una vez que Giménez ya está repuesto de una dolencia muscular sufrida el 4 de abril ante el Barcelona.

Además, Simeone ha convocado a cuatro jugadores del filial: el portero Salvador Esquivel, los laterales Javi Boñar y Julio Díaz y el extremo Iker Luque, que debutó con gol el pasado sábado ante el Valencia.

PUBLICIDAD

La convocatoria está compuesta por 25 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas José María Giménez, Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Robin Le Normand, Julio Díaz y Javi Boñar; los medios Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Alex Baena, Thiago Almada, Marcos Llorente y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone e Iker Luque; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Ademola Lookman y Julián Alvarez. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Montero critica que Moreno no debata en un "cara a cara" con ella por "miedo"

Infobae

Asturias albergará los Europeos de esprint olímpico en 2028

Infobae

El 'bob', el corte con el que Anna Wintour pasará a la historia, pura tendencia

Infobae

Dos detenidos por robar 2 toneladas de carril ferroviario en las vías de Silla (Valencia)

Infobae

Lepe, el pueblo andaluz donde solo hay carteles electorales del PSOE

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos declara que Koldo García le acompañaba las “24 horas” antes de entrar al ministerio: “Era conductor, pero también hacía seguridad y atención personal”

Ábalos declara que Koldo García le acompañaba las “24 horas” antes de entrar al ministerio: “Era conductor, pero también hacía seguridad y atención personal”

Así están las encuestas: el PP se impone al PSOE pese a absorber el voto de Sumar, que toca fondo

Transportes paga un curso de liderazgo a sus ingenieros aeronáuticos porque ha detectado que “no tienen habilidades personales”

Inspector Morocho, el hombre que rechazó el FBI para chapotear en las cloacas de Kitchen sin equipo y entre presiones: “Tenías que estar muerto”

Los recortes de Trump en Europa no se limitan a los soldados: preocupan los misiles de largo alcance que Alemania quiere para disuadir a Rusia

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

Qué pasa cuando hay inflación: los precios de la energía suben y bajan rápido, pero los de los alimentos suben rápido y bajan despacio

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev