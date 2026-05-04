Julián Alvarez, Giuliano, Sorloth y Giménez, en la convocatoria para Londres

Majadahonda (Madrid), 4 may (EFE).- Julián Alvarez, Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, futbolistas del Atlético de Madrid y bajas el pasado sábado en Valencia, figuran en la convocatoria de 25 jugadores de Diego Simeone para el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, a la que regresa José María Giménez, tras ocho encuentros de baja por lesión.

En el encuentro de ida del pasado miércoles, Julián Alvarez sufrió una torcedura de tobillo, Giuliano Simeone un golpe en la cintura y Sorloth unas molestias en la parte posterior del muslo izquierdo que los apartaron de la visita a Mestalla y de la dinámica normal de los entrenamientos para recuperarse para la cita decisiva del martes en Londres.

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De momento, a la espera del entrenamiento vespertino de este lunes, los tres forman parte de la expedición del Atlético, que tiene las dos únicas bajas de Nico González y Pablo Barrios, aquejados de sendas lesiones musculares, una vez que Giménez ya está repuesto de una dolencia muscular sufrida el 4 de abril ante el Barcelona.

Además, Simeone ha convocado a cuatro jugadores del filial: el portero Salvador Esquivel, los laterales Javi Boñar y Julio Díaz y el extremo Iker Luque, que debutó con gol el pasado sábado ante el Valencia.

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La convocatoria está compuesta por 25 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas José María Giménez, Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Robin Le Normand, Julio Díaz y Javi Boñar; los medios Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Alex Baena, Thiago Almada, Marcos Llorente y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone e Iker Luque; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Ademola Lookman y Julián Alvarez. EFE