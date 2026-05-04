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Interior desplegará a más de 13.000 policías por la visita del Papa y reconoce que el contexto internacional no ayuda

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El Ministerio del Interior desplegará a más de 13.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a los que se sumarán efectivos de los Mossos de'Esquadra, para garantizar la seguridad durante la visita del Papa León XIV a España entre los días 6 y 12 de junio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado que España cuenta "con el músculo necesario" para garantizar la seguridad de la comitiva papal y de los feligreses, así como de las manifestaciones de movimientos sociales que protesten coincidiendo con la visita de León XIV, todo ello en un contexto internacional que no ayuda debido a la guerra de Irán.

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"El contexto internacional geopolítico no es el contexto más agradable para el día a día", ha indicado Marlaska en respuesta a los medios de comunicación tras presidir la reunión de coordinación en el Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) del Ministerio del Interior en El Pardo (Madrid).

FASE CRÍTICA CON LA LLEGADA DEL PAPA El plan especial de seguridad está concebido con un enfoque integral para que, según Interior, ningún espacio y esfera vinculados al desarrollo de la visita quede desprovisto de medidas para garantizar la seguridad.

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Interior desplegará con este propósito a casi 11.000 agentes de la Policía Nacional y más de 2.200 guardias civiles, a los que se sumarán Mossos d'Esquadra ya que el programa de la visita incluye actos en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

En este sentido, el plan plasmado en la Instrucción 2/2026 de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, cuenta con cuatro fases de activación, desde previa, preventiva, de alerta y crítica --esta última con la llegada del Papa-- que permiten adaptar los recursos y las diferentes medidas al nivel de riesgo en cada momento desde antes de la llegada a España del pontífice.

Marlaska se ha mostrado convencido de que España --que mantiene el Nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista-- garantizará la seguridad ante amenazas a las que ya está acostumbrada a enfrentarse y debido a que ya ha organizado dispositivos de seguridad similares, como en el caso de la cumbre de la OTAN y otras visitas papales.

AMENAZAS HABITUALES Y CONCIERTO DE BAD BUNNY

"Está la amenaza terrorista, pero también están los radicalismos y hay otros movimientos sociales que pueden naturalmente aprovechar el momento para hacerse oír", ha comentado el ministro, que ha añadido que el papel de las Fuerzas de Seguridad será garantizar la "normal convivencia" y que "todo el mundo pueda expresarse en términos democráticos".

Al ministro le han preguntado también por la coincidencia de la visita del Papa y eventos multitudinarios como el concierto de la gira de Bad Bunny. "No me gusta la palabra dificultar, pero evidentemente coinciden; no lo dificultan, pero lo que es cierto es que no lo facilitan", ha dicho, aunque subrayando que cuentan con medios suficientes.

Interior también ha destacado que España ya ha acogido con éxito otras visitas papales con anterioridad, como las realizadas por San Juan Pablo II o Benedicto XVI, que incluyó la Jornada Mundial de la Juventud de 2011.

En este caso, trabajan con el hecho de que la visita programada para León XIV transcurre en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Canarias y en cuatro provincias distintas, dos de ellas insulares --Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife--, lo que representa una novedad desde el plano de la seguridad.

"La singularidad viene establecida porque hay un conjunto de actividades públicas, también privadas, con una afluencia muy importante, masiva de feligreses", ha reconocido Marlaska, que ha apuntado que esto exige un "esfuerzo suplementario".

A la reunión han asistido los directores generales de la Policía Nacional, Guardia Civil, DGT, así como de Mossos d'Esquadra y delegaciones del Gobierno, contando también con representantes de ENAIRE, Aena, Renfe o Adif, entre otros organismos.

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