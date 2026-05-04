El Senado aprueba su Plan de Sostenibilidad: planea reutilizar agua de lluvia y aguas residuales en sus instalaciones

El Senado planea impulsar el uso de agua no potable, procedente de lluvias o aguas grises --aguas residuales domésticas--, en sus instalaciones como una de las medidas incluidas en el II Plan Estratégico de Sostenibilidad 2026-2030, que se ha aprobado recientemente.

Este plan, al que ha tenido acceso Europa Press, da continuidad al anterior programa 2021-2024 y fija como objetivos "mejorar la eficiencia energética e hídrica, reducir las emisiones derivadas de la actividad institucional y aumentar el uso de energías renovables", en línea con el principio de sostenibilidad como eje transversal de la acción pública.

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Entre las actuaciones previstas, destaca la incorporación progresiva de sistemas para reutilizar agua no potable en usos compatibles, con el objetivo de reducir el consumo de agua potable destinada al uso humano.

Asimismo, la Cámara Alta contempla la instalación de dispositivos de ahorro en griferías y aparatos, como aireadores o temporizadores, así como la mejora de la gestión de las redes de distribución para minimizar pérdidas.

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El plan también prevé optimizar el consumo de agua asociado a sistemas de climatización mediante ajustes operativos basados en datos y un mayor control de reposiciones y purgas, con el objetivo de evitar desviaciones y consumos "innecesarios".

Junto a estas medidas, el documento incluye actuaciones para reforzar el control y seguimiento de los consumos de energía y agua, mejorar la eficiencia energética de las instalaciones y avanzar en la integración de energías renovables, como la ampliación de sistemas fotovoltaicos cuando sea viable.

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Asimismo, el Senado señala que el seguimiento del plan se realizará mediante indicadores cuantitativos y que la evolución de los consumos se analizará teniendo en cuenta la variabilidad de la actividad parlamentaria, condicionada por el calendario legislativo y la celebración de actos institucionales.