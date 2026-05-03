Xavi Pascual: "Queremos luchar hasta el final"

Barcelona, 3 may (EFE).- El técnico Xavi Pascual, entrenador del Barça, ha comentado tras la contundente victoria ante el Dreamland Gran Canaria (91-69) que su equipo quiere "luchar hasta el final" para poder escalar posiciones en la clasificación.

"Estoy contento por el partido, por la victoria y por el trabajo que han hecho todos los jugadores", ha indicado el técnico de Gavá, quien aprovechó la rueda de prensa para enviar sus condolencias a la familia de Moncho Monsalve, recientemente fallecido, y felicitar al equipo femenino del Barça por su clasificación para la final de la Champions.

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"Tenemos cinco lesionados y defensivamente era un partido muy difícil para nosotros, pero hemos sabido poner el balón dentro muchas veces y ganar esta partida táctica. Estamos muy contentos", ha insistido.

Pascual espera recuperar la próxima semana a Tomas Satoranski. "Está siendo una temporada con muchos contratiempos. Nos tenemos que levantar, el equipo está junto y queremos luchar hasta el final", ha afirmado.

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También se ha referido a la importancia de tener a un jugador diferente, como Juan Núñez, que se está entrenando "muy bien", pero que "está aun lejos de su potencial máximo, del que lidero en la liga alemana".

"Afrontar un partido por semana te da algo que tenías. Ahora volvemos a tener una semana larga para preparar los partidos de Burgos, luego en Granada y Tenerife. Veremos después", ha resumido. EFE

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