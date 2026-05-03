Eslava Galán presenta "Castillos de Jaén", sobre la tierra con más fortalezas de Europa

Jaén, 3 may (EFE).- El escritor Juan Eslava Galán ha presentado este domingo el libro “Castillos de Jaén”, una obra en la que se repasan las fortalezas, castillos y atalayas que jalonan la provincia de Jaén, y que convierten al territorio jiennense en el que más fortificaciones tiene en toda Europa.

El libro, que ha sido presentado en su localidad natal de Arjona (Jaén), ha sido editado por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación de Jaén dentro de su colección de Investigación.

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Con más de 650 páginas, esta exhaustiva investigación, que incluye también numerosas ilustraciones y fotografías, está dividida en nueve capítulos, en los que se analiza la aparición de estos castillos siguiendo su fecha de construcción.

Así, se establecen etapas como la fortificación premusulmana; la época musulmana (711-1224); la marca bereber; la conquista del territorio; las fortificaciones cristianas después del pacto de Jaén; y la frontera nazarí. El libro concluye con un capítulo dedicado a consideraciones sobre los tipos y funciones de los castillos de Jaén y unas conclusiones generales.

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A la presentación del libro han asistido también el vicepresidente primero de la Diputación y alcalde de Arjona, Juan Latorre, y la presidenta del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), Adela Tarifa. EFE

gd/fp

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