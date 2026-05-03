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Oreja para Juan Miguel, buen toreo de Plaza y cornada para Durán en la Copa Chenel

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Valdemoro (Madrid), 3 may (EFE).- Una oreja para Juan Miguel, dos faenas de gran toreo al natural de Fernando Plaza y una cornada menos grave en el escroto para Alberto Durán fue el balance de la última corrida clasificatoria de la Copa Chenel, celebrada hoy en la localidad madrileña de Valdemoro con el cartel de "no hay billetes" en los tendidos.

Se lidiaron tres toros de López Gibaja, con cuajo y buen juego, y otros tres de Baltasar Ibán, también muy bien presentados y encastados, de los que el quinto fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre, formando el que ha sido hasta el momento el conjunto ganadero más completo de los seis festejos celebrados de este certamen de oportunidad.

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Esa única oreja de la tarde, que paseó Juan Miguel, no acabó por tanto de reflejar la intensidad del festejo, aun con la nota negativa de la cornada sufrida por el zamorano Durán durante la lidia del quinto, de Ibán, cuando lo toreaba al natural, después de haber sido silenciado por fallar con la espada ante un primero que tuvo movilidad.

El triunfo de Juan Miguel, que tuvo que estoquear también al toro que hirió a su compañero, llegó con el segundo, otro buen ejemplar de Gibaja al que toreó con entrega y tumbó de una gran estocada. Y a gran nivel estuvo también con el quinto, otro bravo y encastado de Baltasar Ibán, premiado justamente con la vuelta al ruedo póstuma, pero con el que Juan Miguel falló repetidamente con el descabello.

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EL toreo de mayor profundidad de la tarde llevó la firma de madrileño Fernando Plaza, y especialmente el desplegado al natural, tanto con el de Gibaja como con el de Ibán que compusieron su lote. Vertical, hondo y templado, Plaza se recreó en lo fundamental pero se dejó ir un gran triunfo por sus fallos con el acero ante ambos.EFE

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EFE

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