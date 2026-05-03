0-0. El Espanyol y el Real Madrid no pasan del empate en la primera parte

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 3 may (EFE).- El Espanyol y el Real Madrid no han pasado del empate a cero en una primera parte en el RCDE Stadium en la que destacó la lesión de Mendy en el minuto 14.

El dominio en estos primeros 45 minutos fue del conjunto blanco, más peligroso en el área y con más control del balón. Vinicius estrelló la pelota en un poste a los ocho minutos.

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El árbitro señaló, inicialmente, roja directa a Omar El Hilali en el minuto 25, pero la dejó en tarjeta amarilla tras consultar con el VAR. Con este resultado, el Barcelona sería campeón de LaLiga. EFE

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