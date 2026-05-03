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0-0. Burgos sufre ante el filial de la Real para llevarse un punto de incierto valor

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San Sebastián, 3 may (EFE).- El Burgos se llevó un empate de Anoeta ante una Real Sociedad B muy incómoda, y logró un punto que le deja de momento fuera de los puestos de playoff de ascenso, tras un partido en el que el portero Ander Cantero evitó males mayores y fue el mejor de su equipo.

Los donostiarras llegaban en una racha muy negativa de resultados que ha complicado la permanencia en Segunda División y trataron de darle la vuelta a esta situación con un juego directo sin inquietar en la primera parte a Cantero, al igual que los burgaleses tampoco lo hicieron en la portería de Fraga.

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El sueño del Burgos de disputar las eliminatorias por el ascenso se complicaban a medida que pasaban los minutos y no podían superar el muro defensivo txuri urdin, a pesar de que Iñigo Córdoba y Fer Niño lo intentarían sin éxito durante los mejores minutos del equipo de Luis Miguel Ramis.

El encuentro se animó en un segundo tiempo de mucho ritmo en el que estuvo cerca del gol el Burgos en un remate de Fer Niño y en el que más opciones para una Real con oportunidades claras de Carrera y Ochieng, pero el cancerbero Cantero sería clave en la consecución de un punto que el tiempo dirá si ha sido o no valioso en los objetivos del conjunto castellanoleonés.

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- Ficha técnica:

0 - Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Kita, Balda (Agote, min. 90); Astiazaran (Díaz, min. 83), Carbonell, Aguirre (Gorosabel, min. 69), Mikel Rodríguez; Carrera (Mariezkurrena, min, 83) y Ochieng (Marchal, min. 69).

0 - Burgos: Cantero; Florian Miguel, Sierra, Sergio González, Buñuel; Córdoba, Atienza, Morante (Appin, min. 72), David González (Mollejo, min. 46); Curro (Galdames, min. 72) y Fer Niño.

Árbitro: Manuel Jeśus Orellana (Comité Andaluz). Amonestó a Aguirre, Carbonell, Mikel Rodriguez, Gorosabel, Córdoba y Galdames

Incidencias: encuentro disputado en el estadio de Zubieta ante unos 3000 espectadores, 1.000 de ellos aficionados del Burgos. EFE

cr/sab

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EFE

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