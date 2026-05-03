Temas del día de EFE España del lunes 4 de mayo de 2026

JUICIO ÁBALOS

Madrid - Tras más de cinco meses en prisión preventiva, el exministro socialista José Luis Ábalos toma la palabra ante el tribunal que le juzga por presunta corrupción para intentar sacudirse las acusaciones de cobro de mordidas por parte del empresario y también acusado Víctor de Aldama.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUICIO KITCHEN

PUBLICIDAD

Madrid - El ex jefe de la UCO Manuel Sánchez Corbí, el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán y el empresario Javier Pérez Dolset figuran entre los testigos citados en la Audiencia Nacional en una nueva sesión del juicio por el caso Kitchen, la presunta trama policial organizada desde el Ministerio del Interior en tiempos de Mariano Rajoy para sustraer al extesorero del PP información comprometedora para el PP

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

ELECCIONES ANDALUCÍA

Sevilla - Los candidatos de los cinco partidos con representación parlamentaria participan en el primero de los dos debates televisivos que se celebrarán durante la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, que emitirá RTVE, moderado por Xavier Fores y Laura Clavero.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Sevilla - El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo, Antonio Maíllo, "el único candidato gay, que se sepa", según dice en una entrevista con EFE que, propone una ley para que "los políticos corruptos lo paguen con su patrimonio". Manuel Moguer (Entrevista)

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PAPA ESPAÑA

PUBLICIDAD

Madrid - La visita del Papa a España movilizará a miles de agentes de las fuerzas de seguridad en un dispositivo que se está ya diseñando en diferentes reuniones como la que este lunes mantienen responsables de todos los departamentos del Ministerio del Interior, así como de otras instituciones, y que preside el ministro Fernando Grande-Marlaska.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

Atiende a los medios a las 12:00 h

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

PUBLICIDAD

Pamplona - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, preside una jornada sobre regularizacion de migrantes a la que asisten agentes sociales y entidades colaboras en el proceso abierto

(Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h Final reunión con agentes sociales (gráficos). 11:15h Inicio reunión con entidades colaboradoras (gráficos). 12:00h Atención a medios

PREMIOS INVESTIGACIÓN

Barcelona - El rey Felipe VI preside la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2025, que concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en 20 modalidades distintas

(Texto) (Vídeo) (Foto) (Audio)

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Madrid - La ley de Enseñanzas Artísticas Superiores cuyo pleno desarrollo será en 2027 avanza con nuevos decretos para regular la entrada del profesorado emérito, aquel que tras jubilarse puede seguir ejerciendo, y también con la creación de un registro estatal de centros y títulos que dará garantía legal a estas enseñanzas, equivalentes a los grados universitarios.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023448171)

PREMIOS ORTEGA Y GASSET

Barcelona - Los periodistas Sergio Ramírez, Martin Baron y Svetlana Alexiévich, está ultima Premio Nobel de Literatura 2015, reciben los Premios Ortega y Gasset de Periodismo, en una edición especial con motivo del 50º aniversario de El País, en reconocimiento a su excelente trabajo periodístico, su compromiso con la verdad y su defensa de los derechos humanos.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MUSEO GUGGENHEIM

Bilbao - El Museo Guggenheim Bilbao presenta "in situ: Igshaan Adams. Levantando el polvo: El archivo del cuerpo", tercera presentación del ciclo expositivo del 'Museo in situ', en el que invita a artistas a crear obras específicamente ideadas para su emplazamiento que entablen un diálogo con la arquitectura del edificio.

(Texto) (Foto)

10 horas, convocatoria para gráficos. 10:30 horas, rueda de prensa.

MODA TENDENCIAS

Madrid - Hay cortes de pelo que definen un estilo y una personalidad durante décadas. Anna Wintour, el alter ego de Miranda Priestly en 'El diablo viste de Prada', lo tenía muy claro desde que descubrió el bob siendo aún adolescente, un corte al que se ha mantenido fiel, que se ha ido transformando con el tiempo y al que se han unido jóvenes como Lily Collins o Hailey Bieber

(Texto) (Foto)

TIEMPO LLUVIAS

Madrid- La primera semana de mayo empieza con precipitaciones en la mitad norte de la Península, que serán localmente fuertes, con tormenta, granizo y rachas fuertes de viento, además de un descenso de las temperaturas mínimas, salvo en los archipiélagos, y es probable que nieve por encima de los 1.600/1.800 metros.

(Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Zaragoza.- GOBIERNO ARAGÓN.- Los nuevos consejeros del Gobierno de Aragón, seis del PP y tres de Vox, toman posesión de sus cargos en un acto que se celebrará en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli y al término del cual se celebrará el primer Consejo de Gobierno de la legislatura. Edificio Pignatelli. (Texto) (Foto)

10:00h.- Córdoba.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El director de campaña del PP de Andalucía y cabeza de lista por Córdoba al Parlamento andaluz, Antonio Repullo, mantiene un encuentro con el Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO). Sede de CECO

10:00h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, inauguran las jornadas "La Andalucía que queremos", en la que se abordarán las 195 propuestas empresariales para la próxima legislatura. Sala Antonio Machado, Fundación Cajasol

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario de Organización de Podemos y portavoz del partido, Pablo Fernández, comenta los temas de actualidad política en rueda de prensa. C/ Francisco de Villaespesa, 18. Madrid (Texto)

11:00h.- Madrid.- CONCILIACIÓN PARLAMENTO.- Encuentro con los Grupos Parlamentarios a solicitud de la Asociación Yo No Renuncio para hablar de medidas de conciliación. Congreso (Sala Campoamor)

11:30h.- Zaragoza.- PP AZNAR.- El expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar, participa en un homenaje del con motivo del 25 aniversario del asesinato de Manuel Giménez Abad a manos de la banda terrorista ETA, un acto que será clausurado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón. NH Collection Gran Hotel (c. Joaquín Costa,5) (Vídeo) (Foto) (Audio)

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Representantes del espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida ofrecen una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Intervienen Ernest Urtasun y Enrique Santiago en representación de las cuatro organizaciones.Espacio Ecooo (Calle de la Escuadra, 11, Madrid). (Texto)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de ERC para valorar la actualidad política. Sede de ERC (C/ Calàbria, 166) y por streaming. (Texto)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El PP ofrece una rueda de prensa posterior a la reunión de su Comité de Dirección. Sede nacional del PP (c/ Génova, 13) (Texto) (Vídeo) (Foto) (Audio)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- Rueda de prensa de JxCat para valorar la actualidad política. Sede de Junts (Passatge Bofill, 9) y streaming en el canal de YouTube del partido. (Texto)

13:00h.- Úbeda (Jaén).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación para abordar cuestiones de actualidad. Plaza del Ayuntamiento. (Texto) (Vídeo) (Foto) (Audio)

18:30h.- Valencia.- POLÍTICA ELECCIONES.- Presentación de la 'Crida a la unitat', una iniciativa ciudadana que busca crear un clima de opinión pública favorable a la unión de las fuerzas políticas de izquierda de cara a las próximas citas electorales. Centre Octubre, c/ sant Ferran, 12.

19:00h.- Madrid.- GOBIERNO LEGISLATURA.- Presentación del libro 'El Manual', de Iván Redondo, ex director de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Teatro Bellas Artes, Marqués de Casa Riera, 2. (Texto)

20:00h.- Motril (Granada).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- Santiago Abascal asiste al acto de campaña de Vox en Motril (Granada). Plaza de España. Motril (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

Madrid.- MATRICULACIONES ABRIL.- Las patronales del automóvil difunden datos de vehículos matriculados del mes de abril, después de que durante 2025 las inscripciones de nuevos vehículos aumentaran un 12,9 %, con 1,15 millones de unidades, gracias al impulso de las ventas de vehículos electrificados y se acercaran a los números prepandemia.

09:00h.- Madrid.- APAGÓN ELÉCTRICO.- Beatriz Corredor, presidenta de Redeia -matriz de Red Eléctrica- participa en los Desayunos del Ateneo. Ateneo de Madrid. Calle Prado 21. Madrid

09:00h.- Barcelona.- INDUSTRIA DEFENSA.- La Cambra de Comerç de Barcelona presenta un estudio sobre el potencial de la industria catalana en el sector de las tecnologías duales, con usos civiles y militares. Cambra de Comerç de Barcelona (Av. Diagonal, 452) (Texto)

09:15h.- Madrid.- SECTOR MANUFACTURERO.- S&P Global publica el PMI del sector manufacturero español del mes pasado. (Texto)

09:30h.- Madrid.- CONGRESO AGROFORUM.- Alianza Rural y el IESE Business School celebran el Congreso Agroforum 2026 con el lema "Gestión del cambio: campo y geopolítica”. Días 4 y 5 de mayo. IESE Business School - Madrid. Cam. Cerro del Águila, 3, Moncloa - Aravaca, 28023

09:00h.- Madrid.- TURISMO ALOJAMIENTOS.- El INE publica las cifras de alojamientos extrahoteleros de marzo (Texto)

10:00h.- Bilbao.- EMPLEO INCLUSIÓN.- Presentación de la memoria de 2025 de EHLABE – Asociación Vasca de Entidades de Inclusión Sociolaboral. Hotel Ilunion San Mamés (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- SISTEMA DEPENDENCIA.- El secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda; junto al secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo; comparecen en rueda de prensa para informar sobre la necesidad de una mayor financiación del sistema de dependencia. Calle Fernández de la Hoz 12. 2ª Planta. (Texto)

10:00h.- Madrid.- BANCA CRÉDITOS.- El Banco de España publica los datos del crédito concedido a las familias y empresas en el mes de marzo

11:00h.- Madrid.- MERCADO LABORAL.- UGT presenta en rueda de prensa el informe 'El empleo en 2025: un balance en perspectiva. Grandes avances y problemas que persisten'. Avenida de America, 25 (Texto)

12:00h.- Cartagena (Murcia).- INVESTIGACIÓN HESPÉRIDES.- Recibimiento del Buque de Investigación Oceanográfica “Hespérides”, que tendrá lugar el próximo lunes 4 de mayo a las 12:00 horas en el muelle “D. Juan de Borbón” del Arsenal de Cartagena. El evento estará presidido por el Almirante de Acción Marítima, vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, junto a una delegación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Arsenal (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- DÉFICIT INVERSIÓN.- La patronal Foment presenta un informe sobre el déficit de inversiones en infraestructuras en Cataluña. oment del Treball, Via Laietana 32 , pral. 08003 Barcelona. (Texto)

12:00h.- Madrid.- ACERINOX ESTRATEGIA.- La dirección de Acerinox organiza una rueda de prensa previa a la junta de accionistas, que se celebrará dos días después, para analizar los contenidos y la valoración del año. Santiago de Compostela, 100. Madrid

14:00h.- Madrid.- EURÍBOR ABRIL.- El Banco de España confirma el dato de cierre del euríbor a doce meses -el principal índice usado en España para calcular las hipotecas variables- en el mes de abril, en que subió de nuevo hasta cerrar con una tasa media del 2,747 %, la más alta desde septiembre de 2024, con lo que, por segundo mes consecutivo, se encarecerán los créditos hipotecarios referenciados a este índice

15:00h.- Madrid.- IA TRABAJO.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el portavoz adjunto y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, inauguran la jornada parlamentaria ‘Inteligencia artificial y el futuro en el trabajo’. Participa también el diputado de Sumar en el Congreso Francisco Sierra. Congreso (Sala Cánovas).

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- MINISTRO JUSTICIA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación antes de reunirse por la tarde con el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Lorenzo Cotino. Palacio de Parcent (Acceso por calle San Vicente Ferrer) (Texto)

09:00h.- Barcelona.- PROTESTA UNIVERSIDAD.- Arranca el juicio a 18 independentistas por una protesta contra un acto convocado por Sociedad Civil Catalana en homenaje a Cervantes en 2018 en la Universidad de Barcelona. Sala 221 de la Ciudad de la Justicia. (Texto)

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- El subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, testifica por tercera vez ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas en la provincia de Valencia. Juzgados. (Texto)

09:45h.- Valladolid.- JUICIO ATAÚDES.- Las declaraciones de los testigos de las defensas concluyen este lunes en el juicio que se celebra contra veintitrés personas acusadas de retirar féretros a los difuntos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en una funeraria de Valladolid. Audiencia Provincial de Valladolid (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO KITCHEN.- La Audiencia Nacional inicia una nueva semana del juicio por el caso Kitchen, la presunta trama policial organizada desde el Ministerio del Interior en tiempos de Mariano Rajoy para sustraer al extesorero del PP información comprometedora para el PP Audiencia Nacional (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ÁBALOS.- El Tribunal Supremo celebra una jornada clave del juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos por presuntos amaños en contratos de mascarillas con su declaración. Calle Marqués de la Ensenada (Texto)

10:00h.- Barcelona.- SITGES INVESTIGACIÓN.- La alcaldesa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell, de ERC, comparece como investigada en un juzgado por un delito de prevaricación por presuntas irregularidades en la adjudicación de una parada del mercado municipal a una empresa de su hijo en 2021. Tribunal de Instancia número 7 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) (Texto)

19:30h.- Madrid.- PREMIOS SEGURIDAD.- Gala de entrega de los Premios Valor y Servicio a las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, organizado por El Periódico de España y Prensa Ibérica, con la asistencia de los ministos de Defensa, Margarita Robles, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Real Fábrica de Tapices de Madrid. Entrada por los jardines C/ Vandergoten esquina con C/ Julián Gayarre

SOCIEDAD

08:00h.- Madrid.- MALTRATO ANIMAL.- Los próximos 7 y 8 de mayo se celebrará en Madrid el juicio por el 'caso Vivotecnia' a los dos exempleados de esta empresa acusados por maltrato animal durante experimentaciones científicas, descubiertos por una activista infiltrada como trabajadora que grabó esas prácticas (Texto)

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO PROFESORES.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, recibe a los finalistas españoles del Global Teacher Prize, en la sede del Ministerio.

09:30h.- Barcelona.- UE CATALUÑA.- Presentación de la encuesta sobre la percepción de la ciudadanía de Cataluña hacia la UE, con el director del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Joan Rodríguez, el jefe de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, Sergi Barrera, y el vicepresidente de la Eurocámara Javi López. Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona (Pg. Gràcia, 90, 1º). (Texto)

09:30h.- Bilbao.- MONJAS BELORADO.- Las exmonjas de Belorado vuelven al Juzgado de Instrucción 5 de Bilbao para declarar en el procedimiento judicial abierto por un supuesto caso de trato degradante a las cinco religiosas de avanzada edad con las que convivieron en el monasterio de Orduña (Bizkaia) hasta el pasado mes de diciembre. Palacio de Justicia. (Texto) (Foto)

09:30h.- Vitoria.- VIOLENCIA MACHISTA.- Primera sesión del juicio con jurado popular al presunto asesino de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su asesinato en mayo de 2023. Audiencia Provincial (Texto) (Foto)

10:00h.- Barcelona.- EDUCACIÓN GUARDERÍAS.- La Plataforma 0-3 informa de la convocatoria de huelga en guarderías en España del 7 de mayo y, solo en Cataluña, el 20 de mayo. Escola Bressol L´Airet. Carrer de la Pedrosa,0 (Texto)

10:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside una reunión general de coordinación del dispositivo de seguridad organizado con motivo de la visita del Papa León XIV a España Centro Tecnológico de Seguridad. C/ Cabo López Martínez s/n. El Pardo (Texto)

10:00h.- Madrid.- ASUNTOS SOCIALES.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con representantes del proyecto Por-No Hablar, en la sede del Ministerio.

11:00h.- Madrid.- SINDICATOS ENSEÑANZA.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se reúne con representantes de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, en la sede del Ministerio.

11:00h.- Landete (Cuenca).- DANA RECONSTRUCCIÓN.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, la reconstrucción del puente de la travesía de la CM-215, que colapsó por la dana de octubre de 2024. Atiende a los medios de comunicación el consejero de Fomento, Nacho Hernando. Puente en la travesía de la CM-215.

11:00h.- Madrid.- MATERNIDAD CONCILIACIÓN.- La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, participa en la jornada 'Propuestas para un Pacto de Estado por la Conciliación', organizada por la Asociación Yo No Renuncio y Malasmadres. Congreso de los Diputados (Sala Clara Campoamor).

12:00h.- Cartagena (Murcia).- INVESTIGACIÓN HESPÉRIDES.- Recibimiento del Buque de Investigación Oceanográfica “Hespérides”, que tendrá lugar el próximo lunes 4 de mayo a las 12:00 horas en el muelle “D. Juan de Borbón” del Arsenal de Cartagena. El evento estará presidido por el Almirante de Acción Marítima, vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, junto a una delegación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Arsenal (Texto) (Foto)

12:00h.- Pamplona.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, entre otras, hacen declaraciones tras participar en una jornada sobre regularización de migrantes. Delegación del Gobierno (Texto) (Foto)

12:00h.- Cerdanyola del Vallès (Barcelona).- UNIVERSIDAD FEMINISMO.- La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) inviste doctora honoris causa a Judith Butler, referente mundial de la teoría feminista y 'queer' Campus UAB (Texto)

12:00h.- Madrid.- TELEVISIÓN MÚSICA.- Presentación del nuevo especial de ‘La Casa de la Música’, el programa de RTVE que busca destacar el talento de artistas consagrados y emergentes, con la asistencia de su conductor, Jesús Vázquez, entre otros. Estudio 5 de Prado del Rey (Avenida de Radio Televisión, 4. Pozuelo de Alarcón, Madrid)

12:30h.- Barcelona.- PREMIOS INVESTIGACIÓN.- El rey preside la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2025, Palacio Real de Pedralbes (Texto)

13:30h.- Barcelona.- PREMIOS ORTEGA Y GASSET.- Los periodistas Sergio Ramírez, Martin Baron y Svetlana Alexiévich reciben los Premios Ortega y Gasset de Periodismo, en una edición especial con motivo del 50º aniversario de El País. Ayuntamiento de Barcelona. Saló de Cent. (Texto) (Foto)

19:30h.- Barcelona.- ANIVERSARIO EL PAÍS.- Los reyes presiden el acto del 50 aniversario del diario El País Museu Marítim de Barcelona. Avd. de les Drassanes, s/n. Barcelona (Texto)

19:30h.- Barcelona.- ANIVERSARIO EL PAÍS.- Los Reyes presiden el Acto de celebración del 50º aniversario de El País con la presencia de Sergio Ramírez, Martin Baron y Svetlana Alexiévich, ganadores de la edición especial de los Premios Ortega y Gasset de Periodismo con motivo de esta conmemoración Museu Marítim. (Av. De les Drassanes, s/n) (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:30h.- Bilbao.- MUSEO GUGGENHEIM.- El Museo Guggenheim Bilbao presenta "in situ: Igshaan Adams. Levantando el polvo: El archivo del cuerpo". Museo Guggenheim. (Texto) (Foto)

10:30h.- Cáceres.- TEATRO CLÁSICO.- Presentación en rueda de prensa del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, con la asistencia de la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez. Gran Teatro (Texto)

11:00h.- Zamora.- EDADES HOMBRE.- El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, participa en la clausura la exposición de Las Edades del Hombre 'EsperanZa' Catedral (Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- PALAU MÚSICA.- El Palau de la Música Catalana presenta la programación de la Temporada 2026-27 Palau Música (Texto) (Foto)

12:00h.- Valladolid.- ESCULTURA EXPOSICIÓN.- El Museo Nacional de Escultura presenta la exposición ‘Salzillo. El Instante Detenido’, dedicado a la figura de Francisco Salzillo, quien siempre ha despertado un gran interés por la calidad y variedad de sus creaciones. Museo Nacional de Escultura (Palacio de Villena) (Texto) (Foto)

12:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Presentación de los espectáculos que acogerá el Teatro Alameda en el marco de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla. Mercado del Barranco de Sevilla (C/ Arjona, s/n)

12:00h.- Madrid.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, y Jesús Huerta, presidente de Loterías, presentan la III edición del Premio Loterías de cortometrajes con temática social. Academia de Cine (Calle Zurbano, 3, Madrid) (Texto)

12:30h.- Barcelona.- TEATRE POLIORAMA.- El Teatre Poliorama presenta 'La truita', un montaje dirigido por Ferran Utzet a partir de un texto de Baptiste Amann y un reparto que encabezan Emma Vilarasau y Jordi Boixaderas Teatre Poliorama. Rambla dels Estudis, 115 (Texto)

16:30h.- Madrid.- PRESENTACIÓN LIBRO.- El ministro de Cultura, asiste a la presentación del libro 'Imaginar el fin', de Eudald Espluga, en la Librería Enclave de Libros, en Madrid. Calle de los Relatores, 16.

20:30h.- Sevilla.- HISTORIA ESPAÑA.- Ponencia sobre 'Antonio de Quintanilla. La última trinchera española en Sudamérica', a cargo de Guillermo Alonso (descendiente de Quintanilla). Salón del Almirante. Reales Alcázares.

EFE

ess

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245