Espana agencias

El Girona gana al Leganés y pasa junto al Zaragoza, el Valencia y el Perfumerías

Guardar

Redacción deportes, 3 may (EFE).- El Spar Girona resolvió este domingo en la eliminatoria de cuartos de final del playoff de la Liga Femenina Endesa contra el Innova-TSN Leganés después del 82-82 de la ida y jugará las semifinales junto al Casademont Zaragoza, el Valencia Basket y el Perfumerías Avenida.

El equipo catalán, segundo de la liga regular, no dio ninguna opción a su rival y se impuso por un cómodo 89-63 en el partido decisivo. La pívot maliense Mariam Coulibaly, MVP de la competición, y Klara Holm lideraron al conjunto de Roberto Íñiguez con 21 puntos cada una, seguidas de Juste Jocyte (15). Coulibaly llegó hasta los 32 créditos de valoración.

PUBLICIDAD

El Girona ya ganó el primer cuarto por 30-18 y también se anotó el segundo (23-13) y el tercero (22-12) y cedió el último, con el duelo ya resuelto.

Aminata Sangaré fue la referente del Leganés (16), escoltada por Nikola Dudasova (14).

PUBLICIDAD

El Zaragoza, campeón de la liga regular, ya había dejado la eliminatoria contra el Ingeniería Ambiental CAB Estepona encarrilada en la ida (68-84) y en la vuelta pasó por encima de su rival: 90-49.

El equipo aragonés rompió el encuentro con un 30-12 en el primer cuarto y un 19-4 en el segundo período y acabó con siete jugadoras por encima de los diez créditos de valoración.

Aminata Gueye fue la máxima anotadora local junto a Nadia Final (15) y la MVP del partido con 26 créditos de valoración porque también sumó diez rebotes.

El encuentro acabó con un 127-22 en valoración y un 43-21 en rebotes y un 23-10 en asistencias.

El Valencia, tercero de la liga regular, revalidó la victoria del jueves en la pista del Durán Maquinaria Ensino (72-85) y se impuso por un trabajado 73-70.

El equipo de Lugo avisó con un 11-22 en el primer cuarto, pero el conjunto local reaccionó y ganó los tres otros cuartos, bajo la batuta de Awa Fam (15) y Queralt Casas (14).

Lydia Giomi y Maimouna Haidara, con 20 puntos y 24 créditos de valoración cada una, dieron opciones al Ensino, pero el Valencia hizo valer su superioridad.

El Perfumerías Avenida había ganado el partido de ida contra el Hozono Global Jairis (74-65) y este domingo completó la jornada de los cuartos de final con una victoria por 55-72.

El conjunto de Murcia se anotó el primer cuarto (17-15), pero el equipo de Salamanca recuperó la iniciativa en el segundo (9-18) y también se impuso en los dos últimos períodos.

La local Laura Gil llegó hasta los 27 créditos de valoración, pero el Perfumerías Avenida venció con Andrea Vilaró como MVP con 13 puntos, nueve rebotes y un 22 de valoración.

También destacó Ivana Martín con 13 puntos, ocho asistencias y 19 créditos de valoración.

Las semifinales se disputarán a partir del jueves: el Zaragoza se enfrentará con el Perfumerías Avenida y el Girona se medirá con el Valencia EFE

1011716

asm/sab

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

0-0. El Espanyol y el Real Madrid no pasan del empate en la primera parte

Infobae

0-0. Burgos sufre ante el filial de la Real para llevarse un punto de incierto valor

Infobae

Oreja para Juan Miguel, buen toreo de Plaza y cornada para Durán en la Copa Chenel

Infobae

Triunfo de Emilio de Justo y Borja Jiménez en la vuelta de los toros a Puertollano

Infobae

Néstor 'Che' García: "Creemos en nosotros para poder seguir en la ACB"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

Un menor es hospitalizado en estado grave en Barcelona tras ser atacado por un grupo de jóvenes y resultar herido por una arma blanca

Si diste positivo en un control de drogas al volante, puede anularse tu sanción

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una perforación en el ojo izquierdo: “En su profesión no existen exigencias de visión binocular”

Muere una mujer al caerse de la Muralla de Lugo: la policía investiga si es un accidente

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev