El Girona gana al Leganés y pasa junto al Zaragoza, el Valencia y el Perfumerías

Redacción deportes, 3 may (EFE).- El Spar Girona resolvió este domingo en la eliminatoria de cuartos de final del playoff de la Liga Femenina Endesa contra el Innova-TSN Leganés después del 82-82 de la ida y jugará las semifinales junto al Casademont Zaragoza, el Valencia Basket y el Perfumerías Avenida.

El equipo catalán, segundo de la liga regular, no dio ninguna opción a su rival y se impuso por un cómodo 89-63 en el partido decisivo. La pívot maliense Mariam Coulibaly, MVP de la competición, y Klara Holm lideraron al conjunto de Roberto Íñiguez con 21 puntos cada una, seguidas de Juste Jocyte (15). Coulibaly llegó hasta los 32 créditos de valoración.

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El Girona ya ganó el primer cuarto por 30-18 y también se anotó el segundo (23-13) y el tercero (22-12) y cedió el último, con el duelo ya resuelto.

Aminata Sangaré fue la referente del Leganés (16), escoltada por Nikola Dudasova (14).

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El Zaragoza, campeón de la liga regular, ya había dejado la eliminatoria contra el Ingeniería Ambiental CAB Estepona encarrilada en la ida (68-84) y en la vuelta pasó por encima de su rival: 90-49.

El equipo aragonés rompió el encuentro con un 30-12 en el primer cuarto y un 19-4 en el segundo período y acabó con siete jugadoras por encima de los diez créditos de valoración.

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Aminata Gueye fue la máxima anotadora local junto a Nadia Final (15) y la MVP del partido con 26 créditos de valoración porque también sumó diez rebotes.

El encuentro acabó con un 127-22 en valoración y un 43-21 en rebotes y un 23-10 en asistencias.

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El Valencia, tercero de la liga regular, revalidó la victoria del jueves en la pista del Durán Maquinaria Ensino (72-85) y se impuso por un trabajado 73-70.

El equipo de Lugo avisó con un 11-22 en el primer cuarto, pero el conjunto local reaccionó y ganó los tres otros cuartos, bajo la batuta de Awa Fam (15) y Queralt Casas (14).

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Lydia Giomi y Maimouna Haidara, con 20 puntos y 24 créditos de valoración cada una, dieron opciones al Ensino, pero el Valencia hizo valer su superioridad.

El Perfumerías Avenida había ganado el partido de ida contra el Hozono Global Jairis (74-65) y este domingo completó la jornada de los cuartos de final con una victoria por 55-72.

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El conjunto de Murcia se anotó el primer cuarto (17-15), pero el equipo de Salamanca recuperó la iniciativa en el segundo (9-18) y también se impuso en los dos últimos períodos.

La local Laura Gil llegó hasta los 27 créditos de valoración, pero el Perfumerías Avenida venció con Andrea Vilaró como MVP con 13 puntos, nueve rebotes y un 22 de valoración.

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También destacó Ivana Martín con 13 puntos, ocho asistencias y 19 créditos de valoración.

Las semifinales se disputarán a partir del jueves: el Zaragoza se enfrentará con el Perfumerías Avenida y el Girona se medirá con el Valencia EFE

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