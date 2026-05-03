Néstor 'Che' García: "Creemos en nosotros para poder seguir en la ACB"

Barcelona, 3 may (EFE).- El argentino Néstor 'Che' García, entrenador del Dreamland Gran Canaria, dijo este domingo que pese a la dura derrota ante el Barça (91-69) su equipo cree en sus posibilidades para "poder seguir en la ACB".

"Tenemos que creer en lo que tenemos. Vine acá sabiendo que tenemos un buen equipo, que podemos salvarnos y que depende de nosotros. Hoy jugamos contra un equipo de Euroliga que es un grande y tenemos que ir día tras día. Ahora tenemos diez días de descanso antes el siguiente partido. Hay buenas noches y otras no tan buenas, creemos en nosotros para poder seguir en la ACB", señaló.

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"No tuvimos una buena noche en ataque, no nos entraban los tiros y ellos consiguieron mucha confianza y físicamente nos dominaron", insistió el argentino, quien valoró el gran trabajo de Chimezie Metu.

EFE

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avm/fa/ism

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