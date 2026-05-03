Mejores novillos que novilleros en el cierre de la Feria de la Comunidad de Madrid

Paco Aguado

Madrid, 3 may (EFE).- Hasta cuatro de los novillos de la divisa portuguesa de Couto de Fornlihos lidiados hoy en Las Ventas ofrecieron suficiente juego y opciones para que el balance de la terna de novilleros fuera más redondo que el de las dos vueltas al ruedo, muy generosas, que acabaron dando en los primeros de su lote Cristian González y Juan Alberto Torrijos.

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Muy en el tipo de su origen de Conde de la Corte, en hechuras y conformación de defensas, ese póker de utreros desarrolló en el último tercio, en mayor o menor medida, suficiente nobleza y entrega para dejar en bandeja a los tres novilleros un triunfo más rotundo que si no llegaron a alcanzar no fue tanto por inexperiencia o errores de planteamiento sino por falta de verdadera apuesta.

Y de entre ellos, a Juan Alberto Torrijos aún le cupo en suerte el lote más completo, un tercero de claras y muy duraderas embestidas y un sexto más cuajado y también de extendida y manifiesta nobleza, sólo que el linarense nunca llegó a apurar ni a aprovechar en toda su dimensión tan positivas condiciones.

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Con una poco sincera colocación, muy ligero de muñecas y de brazos y acortando los pases casi siempre, dejó que fueran las inercias de su primero las que le dieran algo de apariencia a una faena para la que algunos seguidores repartidos por el tendido pidieron como premio una injustificada oreja, que finalmente quedó en una generosa vuelta al ruedo.

Y menos aún sacaría del sexto, que ya no se venía con tanta alegría sino que había que traerlo enganchado en el engaño, lo que Torrijos sólo acertó a conseguir en una corta y aislada tanta de derechazos.

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También muy holgada fue la vuelta al anillo que se marcó Cristian González a la muerte del segundo, tras una pañolada de poco sentido, aunque éste al menos sí que supo, con asiento y paciencia, hacer que fuera a más y a mejor un utrero muy fino de tipo y algo reacio a romper a embestir en los primeros compases del trasteo.

Pero el hecho es que, una vez logrado lo más difícil, González no supo disfrutarlo después, en un tramo final de faena donde, ya sin ligazón y bajando el diapasón del mando, vio como el utrero brillaba más que su toreo. Con el quinto, que se vino abajo tras una pésima y desastrosa lidia en banderillas, no se le volvió a presentar tan buena oportunidad.

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El primero de la tarde, además de ser más basto fue también el peor del sexteto portugués, en tanto que, claramente rajado en banderillas, luego se quedó en la pelea con una infatigable y engañosa movilidad, con más temperamento que verdadera bravura. No le volvió la cara Mario Arruza, que hizo todo un esfuerzo por intentar someterle, por lo que resultó paradójico que después, con el noble cuarto, que solo pedía ir embebido en los vuelos de la tela, el novillero conquense con se atreviera nunca a dar el paso adelante.

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FICHA DEL FESTEJO:

Seis novillos de Couto de Fornilhos, desiguales de volúmenes pero de muy similares hechuras, con alguno algo basto de tipo, y en general de buen juego, especialmente segundo, tercero, cuarto y sexto, que tuvieron nobleza y cierta calidad. El primero, rajado pero con una temperamental movilidad, fue el peor.

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Mario Arruza, de azul noche y oro: estocada trasera tendida (silencio tras aviso); pinchazo y estocada contraria (silencio).

Cristian González, de azul marino y oro: estocada delantera perpendicular (vuelta al ruedo tras aviso y petición de oreja); estocada caída trasera (saludos por su cuenta).

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Juan Alberto Torrijos, de fucsia y oro: estocada delantera desprendida (vuelta al ruedo tras petición de oreja); pinchazo y trasera desprendida (silencio).

En tarde muy desafortunada de las cuadrillas, Sergio Pérez y Sergio Cebadera saludaron tras banderillear al sexto, con el que también bregó bien Felipe Garavito.

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Tercer festejo de la Feria de la Comunidad de Madrid, con una pobre entrada (unos 2.500 espectadores) en tardes fresca y con algunas rachas de viento.

EFE

pa/may