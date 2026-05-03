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Sainz: Soy un poquito más optimista, pero no nos conformamos; hay que seguir trabajando

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Redacción deportes, 3 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que acabó noveno este domingo el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad del estado de Florida que es "un poco más optimista, pero" que "no" se conforman y que "hay que seguir trabajando".

"Soy un poquito más optimista, éste era el coche que teníamos que haber llevado a la primera carrera", opinó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la categoría reina, que este domingo puntuó por segunda vez en lo que va de temporada, al repetir en Miami el noveno puesto logrado en China.

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"Con todos los retrasos, al final ha sido en mayo, pero éste es el coche que teníamos que tener en la carrera 1. Espero que todos los problemas hayan terminado y empecemos la recuperación; que empecemos a llegar a las posiciones que habíamos prometido estar a finales del año pasado", apuntó Sainz este domingo en Miami al canal de televisión Dazn.

"Hay que seguir trabajando duro y tenemos que asegurarnos de que no nos conformamos con esto, porque queremos más", aseguró Sainz, que se refirió de forma positiva a los retoques del nuevo reglamento, que cree que aún se pueden perfeccionar.

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"El adelantamiento es el adelantamiento; eso sí que es verdad; pero es más de lo que hagas con la estrategia del motor y con el mapa del motor que lo que hagas a nivel de pilotaje", afirmó Carlos este domingo en el circuito del Hard Rock Stadium, en el que hace cuatro años, en la primera edición de este Gran Premio, subió al podio, al acabar tercero a bordo de un Ferrari.

"Creo que esta reglamentación tiene todavía potencial de mejora. Creo que es el momento de dejar de criticarla, pero sí de seguir apretando para que haya cambios en la dirección correcta", manifestó Sainz después de acabar noveno el Gran Premio de Miami. EFE

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EFE

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