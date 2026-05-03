El avión en el que Sánchez viajaba a Armenia aterriza en Turquía debido a una incidendia técnica

Un imprevisto de carácter técnico en el avión en el que viajaba este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia a Armenia le ha obligado a aterrizar en Turquía.

Fuentes del Gobierno informan a Europa Press de la delegación española pasará la noche en Ankara antes de reanudar este lunes su viaje hasta Ereván (Armenia), donde está previsto que participe en la Cumbre de la Comunidad Política Europea.

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En concreto, asistirá a la inauguración del evento, donde saludará oficialmente al primer ministro de la República de Armenia, Nikol Pashinian, y se tomará la foto de familia. Posteriormente, intervendrá en la primera sesión del plenario de la Comunidad Política Europea y en la mesa redonda 'Resiliencia democrática y amenazas híbridas'.