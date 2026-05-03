Antonelli fortalece liderato al lograr en Miami su tercer triunfo seguido

Adrián R. Huber

Madrid, 3 may (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del año, en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida; donde relegó a los otros dos puestos de honor a los 'resurgidos' McLaren del inglés Lando Norris y el del australiano Oscar Piastri.

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Antonelli, de 19 años, logró su tercera victoria en la F1, la tercera del año y la tercera seguida desde la 'pole', en una carrera que los españoles Carlos Sainz (Williams) -que cruzó meta un puesto por detrás del argentino Franco Colapinto (Alpine), brillante este fin de semana- y el doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin), concluyeron noveno y decimoquinto, respectivamente.

El joven boloñés reforzó su liderato al imponerse en una carrera cuya salida se adelantó tres horas sobre el arranque previsto -debido a los previsiones meteorológicas que anunciaban tormentas- y llegará a Canadá con 100 puntos, veinte más que su compañero, el inglés George Russell, que cruzó cuarto, justo delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), la meta; donde el español Rafa Nadal, leyenda viva del tenis mundial, fue el encargado de dar el 'banderazo' de llegada.

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Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc -que luchaba por el podio y aún fue afortunado por librarse de un mal mayor al sufrir un trompo al final de la carrera- y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton finalizaron en sexta y en séptima posición, respectivamente, una prueba que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) acabó decimosexto.

Antonelli se había convertido, al ganar hace un mes en Suzuka (Japón), en el más joven líder de la historia de ña F1. Después, llegó el parón, al cancelarse los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí, a causa del conflicto bélico desatado en Oriente Medio como consecuencia del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior contestación de éste. Y aprovechando el mismo, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) anunció el retoque del nuevo reglamento técnico, que, aparte de modificar los coches, da excesiva importancia a la energía eléctrica, en detrimento de la generada por la combustión; y, además, cambió el modo de conducción, perjudicando el talento y la pericia de los pilotos.

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Visto lo visto en las dos jornadas previas, el 'retoque' parecía frenar, en parte, el inicial dominio de Mercedes, que festejó, no obstante, la tercera 'pole' seguida del joven boloñés; aunque Norris había liderado un 'doblete' McLaren en el sprint, Verstappen anunciaba -con su segundo puesto en parrilla- que, en sus manos, el Red Bull volvía a estar arriba; y Leclerc repetía en la 'cuali', a bordo de su Ferrari, el tercer puesto logrado en la prueba corta; que Antonelli había acabado sexto.

Russell partía quinto, al lado de su compatriota Hamilton, desde la tercera fila. Justo delante de la que ocupaban un brillante Colapinto, que conservó el octavo en parrilla, y Piastri.

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Sainz y Alonso, decimocuarto y decimoctavo, respectivamente, el sábado, avanzaron un puesto en la formación gracias a la descalificación en la cronometrada principal del francés Isack Hadjar (Red Bull). Al igual que 'Checo', vigésimo en una parrilla que, de forma unánime, eligió el neumático de compuesto medio para afrontar el arranque de la prueba.

Antonelli volvió a salir mal, en unos primeros instantes locos en los que Verstappen trompeó -con la gran fortuna de no tocarse con nadie- y Leclerc aprovechó para tomar el liderato, por delante de los dos Mclaren, a los que volvió a pasar el italiano; que en la cuarta de las 57 vueltas rebasaba al monegasco, que le devolvía adelantamiento poco antes de que también le superase Norris; con Russell, que había superado a Piastri, cuarto.

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Sainz rodaba décimo, 'Checo' había progresado hasta la decimocuarta y Alonso mantenía la decimoséptima cuando, poco después, entró el coche de seguridad, a causa de sendos accidentes: el de Hadjar y el del francés Pierre Gasly -espectacular, con vuelta de campaña y, por fortuna, sin mayores consecuencias-, que quedaron fuera de carrera. Al igual que el neozelandés Liam Lawson (RB), responsable del percance del compañero de Colapinto.

Verstappen se la jugó y cambió ruedas, pasando al compuesto duro y cayendo al decimosexto, por lo que tanto Carlos, como Pérez, ganaban un puesto.

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Tras la marcha del 'safety', Leclerc y Antonelli se enzarzaban en una batalla que beneficiaba a Norris, que abría hueco; y, posteriormente, el piloto de la Costa Azul cometió un error que invitaba a Piastri a unirse a la fiesta delantera.

'Mad Max' era décimo en la 17 y ya rodaba quinto -por detrás de Hamilton- en la 23; en la que paró Leclerc, que instaló duro, al igual que había hecho Russell un giro antes.

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Amenazaba lluvia, pero apenas cayeron cuatro gotas, cuando Verstappen dio cuenta de Hamilton y se colocaba tercero, por detrás de los McLaren. Antonelli paró en la 27 y Norris una después, entrando a pista por detrás del astro neerlandés; líder de la carrera cuando Piastri -en la 29- también instalaba gomas duras.

Con neumáticos más frescos, tanto Antonelli, como Lando no tardaron en dar cuenta del cuádruple campeón mundial neerlandés, cuando Colapinto -que no había parado aún, rezando por que lloviese- rodaba cuarto.

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El argentino paró en la 32 y regresó a pista octavo, un puesto por detrás de Sir Lewis y uno por delante del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), que al entrar en garaje justo después le cedía la novena plaza, con la que llegaría a meta, a Sainz.

.A falta de diez giros, quedada claro que la victoria se decidiría entre Antonelli -al que le avisaban por radio de que no se volviese a exceder los límites de pista, motivo por el que fue penalizado, perdiendo dos plazas, en el sprint- y Norris.

Por detrás, Leclerc y Verstappen se enzarzaban en una batalla resuelta a favor del monegasco y que acabó con el neerlandés siendo rebasado por Piastri.

Alonso fue el último de todos en entrar en garaje, en la 43; para instalar neumáticos blandos; con los que acabó decimoquinto, un puesto por delante de 'Checo'.

Con las gomas de Verstappen al límite, Leclerc aspiraba al podio cuando cometió un error que le causó otro escalofriante '360', con el que rozó el muro, pero que no le impidió seguir la marcha. Eso sí, después de que lo superaran tanto Russell, como 'Mad Max'.

También entró en los puntos, al acabar décimo, el tailandés Alex Albon, compañero de Sainz en Williams

Las otras tres escuderías punteras piden cartas, pero Mercedes sigue siendo el equipo a batir Leclerc sigue tercero, ahora con 63 puntos, en el Mundial, en el que Norris entrará cuarto, a ocho del monegasco, dentro de tres fines de semana, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. EFE